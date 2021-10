Le Hacking de l’Hôtel de Ville de Paris 2021, une journée pour l'innovation au coeur de la capitale

« Une fois de plus la démonstration a été faite que l’innovation est un formidable outil pour faire face aux chocs exogènes que nos sociétés subissent »

Le « Hacking de l’Hôtel de Ville de Paris », c’est aussi un lieu qui permet d’explorer les grandes tendances de l’innovation, avec notamment des tables rondes pour découvrir les défis d’innovation sur les principaux secteurs et des sessions business pour comprendre les enjeux stratégiques des divers acteurs de l’écosystème entrepreneurialLes organisateurs veulent également attirer l’attention sur l’innovation urbaine responsable et durable avec une exposition photo intitulée « Visages de l’innovation urbaine » laquelle permettra de découvrir une vingtaine de portraits d’hommes et femmes qui proposent des solutions concrètes qui font rimer qualité de vie avec écologie, proximité et solidarité.Un espace de démonstration mettra également à l’honneur une dizaine de solutions qui vont tracer un nouveau cap dans la transition écologique et sociétale de nos villes, un point fort pour la ville de Paris qui modifie considérablement les espaces de la partie intra-muros pour la rendre plus accessibles aux circulations douces et la rendre plus agréable aux habitants.», déclare Pierre-Henri Deballon Président de Paris&Co. «Paris&Co et la Ville de Paris donnent donc rendez-vous le 28 octobre pour l’édition 2021 du « Hacking de l’Hôtel de Ville » : «».Pour en savoir plus : www.hackinghoteldeville.paris