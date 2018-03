Le Scéno : un agenda culturel désormais doté d'intelligence artificielle

Vous habitez en Maine-et-Loire et vous recherchez un spectacle ou un événement artistique ? Le guide de poche Le Scéno qui répertorie depuis octobre 2005, tous les événements qui se déroulent dans la région angevine, est fait pour vous. Lancé en version papier par Suzie Macel, Yacine Laghrour et Erwan Querval, est rapidement incontournable par tous ceux, nombreux, qui sont à la recherche d'un événement culturel. « On s’est rencontré un peu par hasard avec le même projet de faire un agenda culturel sur Angers parce qu’il n’y avait pas d’agenda jour par jour de ce qui se passait dans les cafés ou dans les salles d’Angers et de l’agglomération », déclarait Suzie, la journaliste de l'équipe, à Indiemusic, en septembre 2013. « On est resté sur l’agglomération pendant quatre ans, à peu près, et puis après, on s’est agrandi au Maine-et-Loire parce qu’on s’est rendu compte qu’il y avait une demande pour inscrire les manifestations qui se faisaient partout ».



Depuis Yacine est parti voguer vers d'autres horizons. Alexandre, chargé de la publicité et Mickael, pour le développement du site web, sont venus renforcer l'équipe. Car si le petit guide culturel, seul sur ce créneau et diffusé sur 7000 sites en Anjou, connaît un grand succès, « depuis le début, nous avons toujours chercher à associer les nouvelles technologies au support papier, afin de créer des synergies et de proposer une offre à tous nos publics », précise Erwan Querval. C'est ainsi que depuis plusieurs années, le magazine papier est doublé d'un site web qui permet de rechercher plus facilement les événements culturel (concerts, spectacles, théâtre, danse, musique, cinéma, conférences, ...) et même d'en publier.



Depuis un peu plus de six mois le magazine de poche a franchi une étape supplémentaire en faisant entrer l'intelligence artificielle dans une application destinée aux mobiles. C'est grâce à un partenariat avec l’École Supérieure d’Électronique de l'Ouest (ESEO) que cette application, disponible pour l'instant sur Android (Google Play), a pu voir le jour.





« Nous souhaitons proposer à nos lecteurs une information plus rapide et surtout plus précise »



« Aujourd'hui nous sommes inondées d'information, l'intelligence artificielle permet de recommander des informations et des événements en tenant compte de l'utilisation », explique Nicolas Gutowski, enseignant chercher à l'ESEO. « l'intelligence artificielle est capable de faire des calculs agrégés qui permettent de dégager les tendance globales sur les individus et de recommander ce qui leur correspond ».



Cette innovation ne remet pas en cause l'édition du papier, certains utilisateurs sont très attachés à son coté pratique, mais il s'agit aussi d'évoluer en utilisation les possibilités des nouvelles technologies comme le confirme Erwan Querval. « Déjà le site internet nous permettait de publier les informations fournies pas nos diffuseurs. Il s'agit d'une information humaine fournie pas des professionnels, mais nous souhaitons proposer à nos lecteurs une information plus rapide et surtout plus précise, mais aussi en tirer des informations utiles qui pourraient nous permettre de proposer des moyens de transports permettant d'accéder à des événements de manière plus intelligente ».



Papier, web, application mobile, le Scéno démontre qu'il sait s'adapter à son époque et surtout à ses lecteurs, un gage de pérennité pour ce support indispensable à ceux, toujours très nombreux, qui veulent profiter de l'offre culturelle angevine. Reste désormais à développer une version pour iPhone, afin de compléter l'offre.



Le site web https://sceno.fr