Le mât d’éclairage communicant de PETITJEAN optimise l'implantation du WiFi Public

« La mutualisation de l’infrastructure d’éclairage et du WiFi public proposé par notre entreprise constitue un pas supplémentaire vers la Smart City ».

Petite révolution dans le domaine des réseaux publics sans fil en site urbain. Désormais les bornes des réseaux WiFi se feront beaucoup plus discrètes puisqu’elles seront directement intégrées dans les mats d’éclairage. Souvent accrochées aux façades des immeubles ou au mobilier urbain, les points d’accès aux réseaux WiFi publics, ne sont pas toujours du plus bel effet, même si des entreprises, à l’exemple du californien Ruckus Wireless Inc , du groupe Arris Company, leader du marché des déploiements de réseaux WiFi en extérieur, travaillent depuis des années à leur intégration, notamment sur les sites historiques.C’est d’ailleurs cette société américaine qui équipera les mats d’éclairage qui sont désormais proposés par la société Troyenne PETITJEAN (Al-Babtain Company), avec sa solution Ruckus T310, point d’accès WiFi répondant à la norme 802.11ac en extérieur. Dotée d’un boîtier IP-67 compact et ultra-léger destiné aux environnements extérieurs, souvent les plus difficiles, notamment en milieu urbain très perturbé. «», explique Reynald Werquin Consultant Senior Smart City EMEA auprès de Ruckus mais également fondateur de PAVIC, plateforme d’expérimentation de la ville intelligente à Angers (voir interview vidéo ci-après). «», précise le consultant.Cet intérêt pour les réseaux sans fil facilement intégrables et accessibles a conduit PETITJEAN et Qos Telecom, l'opérateur Nantais de WiFi public spécialisé pour les collectivités, les transports et l'éducation, à établir un partenariat afin de proposer, en utilisant les services de Ruckus, une nouvelle gamme de mâts d’éclairage public au nom évocateur : «». Ces mats au design particulièrement épuré intégreront des sources lumineuses de dernières génération, économes en énergie, mais aussi et surtout l’équipement WiFi Ruckus T310.», explique Gilles Delaunay, manager de l’innovation chez Petijean.», poursuit le responsable de l’innovation chez PETITJEAN. Le WiFi public est également intéressant pour les touristes étrangers qui ne souhaitent pas activer l’itinérance de leur abonnement habituel, le coût des communication étant souvent rédhibitoire. Le WiFi public présente alors une alternative intéressante. «», souligne l’entreprise PETITJEAN qui entend bien réussir l’implantation de ces mats communicants dans plusieurs sites référents en France. «».Quos Telecom, opérateur d’infrastructures radio particulièrement expérimenté se réjouit de ce partenariat qui lui permet d’étendre sa compétence. «», explique Jean-Luc Volcovici, Directeur général de Qos Telecom. «».Désormais, grâce à cette association technologique, les collectivités intéressées seront en mesure de mettre en place un réseau WiFi public efficace, rapidement opérationnel et qui se fond dans le paysage urbain.