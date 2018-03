Le solaire thermodynamique, une solution pour les régions à fort ensoleillement

Parmi les énergies renouvelables le solaire qui connaît une forte progression ces dernières années, occupe encore une place minime par rapport aux autres énergies. Et ceci malgré les incitations financières à l'installation individuelle et la construction de fermes photovoltaïque. En France, l'essentiel de la production électrique est nucléaire. Mais sous la pression du ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, EDF investira 25 milliards d’euros dans le photovoltaïque de 2020 à 2035.



Pour l'heure et dans le monde, l'énergie solaire photovoltaïque se développe en premier lieu pour satisfaire les besoins électriques de sites isolés, en montagne, dans les îles et dans les zones rurales des pays en voie de développement, particulièrement en Afrique et en Asie. C'est notamment le cas de l'Inde qui se lance dans une course effrénée au solaire avec la construction de plusieurs fermes solaires d'importance.



Mais malgré ces installations, de plus en plus nombreuses, l'an dernier le solaire ne couvrait que 1,5 % des besoins mondiaux en énergie. Une goutte d’eau dans les océans de pétrole et de charbon qui inondent le globe. Dans l'Union Européenne, c'est l'Allemagne qui se place en tête des pays solaires, la France n'occupant que la 7e place. Mais le marché reste très porteur et nul doute que ces chiffres devraient grimper dans les prochaines années.