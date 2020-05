Le webmagzine Ville Intelligente s’étend vers l’Ile-de-France

« Je souhaite apporter une vision différente du territoire en remettant l'humain au centre »

Webmagazine totalement indépendant, géré par l’association le Club de l’Arche 2.0, dont le siège est situé à Angers (Maine-et-Loire), Ville Intelligente est financé par les adhérents de l’association éditrice et des dons, dirigé par Reynald Werquin, président de l’association et piloté par sur le plan rédactionnel, par un seul journaliste qui fait aussi office de rédacteur en chef pour les auteurs qui publient régulièrement des tribunes sur les sujets qui peuvent intéresser les lecteurs. Victime de son succès, ce support de presse, désormais, agréé par la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse (CPAPP) croule sur les communiqués de presse et propositions d’information. Pour élargir son audience et permettre à un plus grand nombre de profiter de nos informations éclairées sur les villes et territoires intelligents, l’écosystème numérique et la e-santé, nous avons souhaité nous délocaliser en créant des antennes sur le territoire Français. La première sera donc installée à Orsay Paris-Saclay, afin de couvrir le département de l’Essonne et la grande couronne parisienne.Pour autant il ne s’agit pas de nous regarder dans le miroir et considérer que nous sommes les meilleurs dans notre domaine. Nous faisons notre travail avec humilité en considérant que dans ce domaine nous avons beaucoup à apprendre, comme tous ceux qui nous lisent et nous font confiance.Notre principe fondateur c’est celui de Carlos Moreno, que nous avons eu la chance de rencontrer à Angers : «». Ce principe inclusif nous essayons, tant faire se peut de le traduire dans nos sujets en donnant la parole aux entreprises qui innovent et font avancer la technologie, l’environnement, les rapports humains, mais aussi aux citoyens qu’ils soient indépendants ou regroupés en association et qui mettent tout en œuvre pour que nos territoires soient plus agréable à vivre, tant sur le plan économique, social, écologique.C’est en suivant ce principe que nous avons décidé de confier à Tony Cañadas, Président de l’association la ville intelligente et citoyenne, la mise en place de notre première antenne hors Angers, en région parisienne. Celle-ci sera installée dans un lieu qui s’annonce déjà comme emblématique : HTTPS Hub des Talents des Territoires Paris Saclay, au sein de l’espace de coworking Le Loft. C’est une grande première qui devrait être suivie par d’autres. En même temps, votre webmagazine devrait avoir prochainement pignon sur rue à Angers, pour plus de visibilité dans la ville qui l'a vu naître.Qui est Tony Cañadas ? Né le 4 février 1988 dans les Bouches-du-Rhône, est un habitant engagé de la commune de Palaiseau (91). Fondateur et Président de l'Association La Ville Intelligente Citoyenne (LVIC) et trésorier de l’association HTTPS Hub des Talents des Territoires Paris Saclay, il est l’auteur d’un livre intitulé « Environnement et Numérique – Opérer le changement engagé sur les questions environnementales, sociales et numériques pour inspirer et vivre dans un monde plus durable », à sortir prochainement, courant juin.