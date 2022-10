Les Campus Responsables dévoilent les lauréats de la 8e édition de leurs trophées.

L’objectif de cet événement international est donc de promouvoir et de valoriser, auprès du grand public comme de la communauté de l’enseignement supérieur, les campus ayant les engagements les plus exemplaires et les pratiques les plus avancées sur les différents volets du développement durable. Ces distinctions prouvent que le développement durable est à la portée des campus de toutes tailles, quels que soient leurs moyens.



Au total, 32 initiatives ont été présentées dans les 7 catégories de candidatures (5 internationales et 2 francophones) au jury animé par Elisabeth Laville (UTOPIES & Campus Responsables) et composé de l’ADEME, l’Association des Enseignants de la Transition, l’Agence Française du Développement, l’Agence Universitaire de la Francophonie, la Commission Nationale Française pour l’UNESCO, Enactus France, REFEDD, le média Monde des Grandes écoles et des Universités et UpGreen.tv



Le premier prix a été décerné à la plateforme de développement durable Euromed. Ce projet est une contribution aux ambitions de mise à niveau de la région Fès-Meknès par la réalisation d’un éco campus d’énergie compétitive et décarboné, fonctionnant selon une gestion partenariale, participative et responsable (Fès - Maroc).



Le second à l’institut Polytechnique UniLaSalle, pour leur projet de podcast « La capsule DD », créé et réalisé par la Direction du Développement Durable d’UniLaSalle. Ce podcast a pour but de proposer en quatre séquences, une information précise et documentée pour rendre plus concrètes et plus accessibles les notions de Développement Durable et de Responsabilité Sociétale sur les sites de Beauvais, Rouen, Rennes et Amiens.



Le 3ème à l’école d’ingénieurs PURPAN, à Toulouse, pour la mise en place d'infrastructures agroécologiques au sein du campus. Les étudiants de PURPAN (les Purpanais) ont lancé en 2020 un projet de restauration et de mise en place d’infrastructures agroécologiques dont le but est d’allier leurs connaissances et leurs forces pour faire de leur campus un modèle de la transition agroécologique.