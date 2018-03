Les Smart Data dans l’analyse prédictive au sein de la santé

Depuis le 10 avril 2017, le Système National des Données de Santé est entré en service. Il s’agit d’une base de données centralisant toutes les informations de santé des français et regroupant toutes les données provenant des feuilles de soins, des consultations, de l’hospitalisation et des achats de médicaments. La FMF , syndicat professionnel de médecins libéraux français, alerte sur « le risque élevé de perte de confidentialité des données personnelles des patients », mais aussi sur les risques de discriminations à l’embauche et à l’assurance, liés aux critères de santé, tels que l'atteinte d'un cancer ou la séropositivité.Le volume de données de santé, qui continue d'augmenter de façon exponentielle grâce aux nouvelles technologies, est une source précieuse de savoirs pour accompagner le malade. Mais la protection de la vie privée des patients et le respect du secret médical impliquent d’accroître la protection et de maîtriser l’utilisation de ces données.Les données de santé étant personnelles, confidentielles et sensibles, il est primordial d’identifier l’usage final de la donnée recueillie ainsi que sa durée de conservation. L’arrivée de la nouvelle réglementation RGPD en mai 2018 permettra notamment de disposer d’un cadre juridique commun pour favoriser la libre circulation de ces données à caractère personnel au sein de l’Union Européenne. Pour l’International Data Corporation, le principal défi des acteurs de la santé est d’assurer la confidentialité en "" les données des patients tout en garantissant la sécurité et la conformité de ces données.Les Smart Data sont donc en train de transformer considérablement l’avenir de la médecine. Elles permettent, d’une part, de dresser un portrait objectif, complet et compréhensible d’un individu en tant que patient afin de lui offrir des soins sur mesure, et d’autre part, d’aider les médecins dans le choix du traitement à prescrire. Pour prédire et déterminer le traitement le plus adapté, le Big Data apparaît comme une source précieuse de données sur l’environnement, le comportement, et le capital génétique des patients. Ces données peuvent ainsi être récoltées, analysées puis comparées par des IA pour “matcher” les symptômes avec le meilleur traitement. Et ce sont ces mêmes robots qui pourront demain accompagner les patients au quotidien et personnaliser leurs soins. Fantasme ou réalité ?Auteur :Consultante mc2i Groupe