Les amendes de stationnement augmentent, Yespark à la solution

Depuis le 1er janvier 2018, les communes vont gérer le stationnement sur la voie publique fixant même le montant des amendes pour ceux qui oublient volontaire ou malencontreusement de payer leur place. Fini le procès verbal unique à 17 euros, ne plus pas payer sa place de parking pourra désormais en coûter jusqu’à 60 euros. Et certaines villes qui veulent réduire de manière drastique le stationnement en centre-ville ne se sont pas privées pour augmenter le barème des amendes. Si certaines villes ont choisi de maintenir les tarifs actuelles, comme Marseille, Lille et Amiens, voire de le baisser comme Castres ou Nancy, la plupart ont préféré l'augmenter et même par considérablement à l'exemple de d'Arles qui passe à 60 euros, Lyon, entre 35 et 30 euros, ou Paris dont les barèmes de 35 à 50 euros seront variables selon les arrondissements.Avec cette réforme, les villes souhaitent améliorer la rotation du stationnement et empêcher que des voitures restent garées trop longtemps au même endroit.Alors comment stationner sa voiture en ville en évitant une forte amende en cas de dépassement à l'horodateur ? Yespark, le spécialiste de la location longue durée de proximité, qui s'appuie sur une plate-forme originale, dans le cadre d'une opération d'économie collaborative propose de réduire les problèmes de stationnement en milieu urbain dense.Grâce à un partenariat avec 90 bailleurs sociaux dans plusieurs grandes villes françaises Yespark donne accès à plus de 10 000 places de stationnement sécurisées, accessible avec un simple smartphone, à un tarif en moyenne 30% moins cher qu'une place louée traditionnellement dans la même zone.», affirme Thibault Chary, confondateur avec Charles Pfister de l'application Yespark. «». Le problème du stationnement est résolu, les voitures tampons et les amendes évités. Les automobilistes trouvent des places à proximité de leur lieu d'activité, dans des parcs sécurisés et pour moins cher que le stationnement public. «», poursuit Thibault Chary.Les automobilistes peuvent trouver leur place de parking sur le site internet de Yespark ou sur l'application disponible sur leur smartphone et la réserver en quelques clics. Ce dernier sert de télécommande pour accéder à son emplacement.Un moyen de résoudre le stationnement et d'éviter le surcoût en cas d'amende.Pour en savoir plus : www.yespark.fr