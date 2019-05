Les temps forts de VivaTechnology 2019

VivaTech a choisi de faire de la lutte contre la sous-représentation des femmes dans l'univers du numérique un de ses principaux thèmes. Le samedi 18 mai à 10 heures, le salon accueille la conférence « Girl Power : La Tech nous donne des Elles », animée par Elise Goldfarb et Julia Layan avec Salwa Toko (CNNum), Julie Chapon (Yuka), Clémence Franc (Novagray), Loubna Ksibi et Youssef Oudahman (Meet My Mama), Aude Gogny-Goubert (Youtubeuse) et Bérengère Krief (Comédienne). Les « EU Prize for Women Innovator » récompenseront le jeudi 16 mai à 16 heures 45, quatre femmes entrepreneuses qui ont fondé une entreprise innovante. Cérémonie.dans le cadre de la mise en valeur des avancées technologiques en faveur du bien commun, le Président Macron interviendra sur la scène principale de VivaTech, le jeudi le 16 mai, au lendemain du Tech for Good Summit organisé par la présidence de la République.Le nouveau Hall 2.2 accueillera leavec notamment des solutions innovantes et positives dans le domaine du recyclage des déchets, de l'agriculture urbaine et connectée et de la ville durable.: Le jeudi 16 mai à 14 heures, sur la Stage X du Hall 1, aura lieu la conférence « Building The United Tech of Europe » avec Frédéric Mazzella, fondateur de BlaBlaCar ; Martin Villig, fondateur de Bolt ; Carlos Moedas, Commissaire européen à la Recherche, à l'innovation et à la Science ; et Adam Satariano, European Tech Correspondent, du New York Times.: Pareil à l’an dernier, VivaTech organise l'opération AfricaTech avec la présentation de start-up du continent africain et des keynotes avec des personnalités africaines.Programme complet de VivaTech 2019