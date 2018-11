Lifextend, la nouvelle application qui facilite la prévention de maladies 

Une méthode « douce et préventive » pour améliorer son bien-être et prévenir les maladies ? Et si en plus elle tenait dans votre poche ? C’est la promesse prononcée par la nouvelle application mobile « LifeExtend » aux utilisateurs.



Mise en ligne récemment, l’application est le fruit de la collaboration de différents spécialistes. Médecin, diététicien, professionnels de la santé et sportif de haut niveau ont élaboré, ensemble, ce coach santé numérique.