Lightyear One : une voiture solaire de 800 Km d’autonomie, bientôt commercialisée.

Faire rouler les voitures à l’énergie solaire, plus propre que le nucléaire, l’idée n’est pas nouvelle. Un projet de voiture solaire au design particulièrement séduisant avait déjà été présenté par une entreprise néerlandaise, « Lightyear », au CES de Las Vegas (Nevada) en janvier 2018. Le concept, particulièrement novateur, avance et un premier prototype roulant : « Lightyear One » , devrait être présenté le 25 juin prochain comme l’annonce le constructeur dans un communiqué.Équipée de panneaux photovoltaïques, intégré dans la carrosserie, sans nuire au design très épuré de l’engin, la Lightyear One est une voiture qui se recharge grâce au soleil, avec une autonomie estimée entre 600 et 800 kilomètres selon l’utilisation et bien sûr la météo. Si c’est l’ensoleillement qui déterminera véritablement l’autonomie du véhicule, comment l’annoncent ses concepteurs, des anciens de Tesla et Ferrari, ce véhicule futuriste qui n'est encore qu'un « concept car » sera certainement plus facile à commercialiser à Los Angeles, où le soleil devrait permettre de rouler environ 20 000 km par an, qu’à Amsterdam où les heureux propriétaires pourront rouler l'équivalent de 10 000 km. Un kilométrage estimé assez intéressant tout de même en France où le kilométrage moyen est d’environ 13 000 km par an. Toutefois il sera certainement préférable d’habiter à Nice plutôt qu’à Boulogne sur mer.