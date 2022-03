Lyon choisit Flowbird pour faciliter le stationnement des automobiles

Acteur de la mobilité urbaine et de la ville connectée, Flowbird, est une société française, qui propose une offre transversale en matière de solutions de gestion du stationnement par horodateur et de solutions de distribution de titres de transports pour les transports publics. La solution proposée par Flowbird et retenue par la ville de Lyon, permet de régler le stationnement à distance et au plus juste, sans même aller au pied de l’horodateur. Plus besoin de le chercher et d’avoir de la monnaie dans sa poche. D’autant plus que les horodateurs de dernière génération obligent l’automobiliste à saisir son numéro d’immatriculation, ce qui demande un certain temps et une bonne habitude pour en comprendre le fonctionnement.Ce système passe par une application à installer sur un téléphone mobile, une tablette et même un ordinateur portable, via le site www.flowbird.fr . Mais le plus simple reste le smartphone que l’on a tous dans la poche et qui permet de géolocaliser l’emplacement choisi par l’automobiliste et lui proposer le tarif correspondant. L’usager n’aura plus qu’à choisir le temps de stationnement envisagé, l’augmenter à distance en cas de dépassement, - l’application envoyant un avertissement avant la fin du délai prévu -, ou encore de réduire si le délai est moins long que prévu. Ce qui permet à l’automobiliste de payer au plus juste son temps de stationnement, celui-ci étant débité automatiquement depuis la carte bancaire initialement installé. Et le tout en un clic ou presque…Autre avantage, avec un seul compte Flowbird, l’usager peut ainsi accéder à différents espaces de stationnement, qu’ils soient de long de la voirie ou dans un parking ouvert. Il peut aussi enregistrer plusieurs véhicules et choisir celui qu’il utilise au moment du stationnement. Enfin, plus besoin de mettre un ticket sur le tableau de bord, les agents municipaux étant informés sur l’appareil de contrôle de stationnement de l’utilisation de la solution Flowbird. Ce qui en fait une solution souple, simple et économique, désormais utilisée par de nombreuses villes, des applications concurrentes proposant des services similaires de règlement du stationnement à distance.