Ma Maison A’Venir : la technologie pour favoriser le maintien à domicile des ainés

Une enquête réalisée en 2012 pour l’Observatoire de l’Intérêt Général démontrait que 90 % des Français préfèrent adapter leur logement pour se maintenir à domicile, plutôt que d’intégrer un établissement spécialisé pour personnes âgées. Aujourd’hui, 25% des personnes âgées de 80 ans et plus à domicile, souffrent d’une perte d’autonomie modérée et seulement 2,5% d’une dépendance forte. Très peu de logements, - seulement 6 % selon les données 2012 de l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) -, sont adaptés adaptés à cette perte d’autonomie modérée. Les chutes des occupants servant souvent de mobile pour orienter les personnes concernées vers un EPHAD.A l’horizon 2050, la France comptera 5,5 millions de personnes âgées de plus 80 ans et une sur cinq sera en perte d’autonomie, estiment les experts. Si les organismes sociaux financent le vieillissement les Départements ont un rôle essentiel à jouer. En plus des aides aides individuelles, et collectives, la plupart multiplient les dispositifs d’aide au maintien à domicile.C’est notamment le cas du Département de la Charente, en région Nouvelle Aquitaine, qui soutient depuis 2017, « Ma Maison A’Venir », une maison témoin ambulante de 25m2 qui reconstitue l’intérieur d’un logement adapté pour les personnes âgées ou en perte d’autonomie. Des appareils et des outils adaptés, dont certains de haute technologie, sont proposés pour chaque pièce de la maison de la salle de bain au salon en passant par la cuisine.Imaginée et gérée par le réseau transdiciplinaire « Resanté-Vous », une initiative de deux étudiants en Master « ingénierie de la rééducation et du handicap » de Poitiers, soucieux d’agir pour améliorer la qualité de vie des personnes malades d’Alzheimer, la maison ambulante a été financée par la collectivité charentaise qui l’utilise dans les différentes villes du département pour aller à la rencontre des habitants et leur proposer des solutions et outils du quotidien dont certains aujourd’hui connectés, pour aménager l’habitat et favoriser le maintien à domicile.L’objectif, selon les initiateurs de ce projet est de montrer aux personne susceptibles d’être concernées ou ayant un parent aillant atteint un âge avancé ou en dépendance modéré, voire en situation de handicap, comment elles pourraient mieux mieux vivre si elles restent à leur domicile.