Maddy Keynote 2018 : pari réussi pour ce rendez-vous avec la Ville du Futur

Dès 8h30, ce qui est assez inhabituel pour un événement de ce type, on se pressait sur le trottoir de la rue Curial, dans le 5e arrondissement de Paris, devant le CentQuatre pour obtenir le fameux sésame qui permettait d'accéder à la Maddy Keynote, le rendez-vous de l'innovation et des technologies qui permettront de se sentir bien dans la ville de demain. Preuve que cet événement a désormais toute sa place et que les Grandes entreprises, startups, investisseurs et passionnés d’innovation, présents lors de cette journée, l'ont désormais mis en bonne place sur leur calendrier.



Avec une fréquentation annoncée de plus de 4500 visiteurs, soit le double de l'année précédente, les organisateurs estiment que la « Maddy Keynote joue dans la cour des grands ». Il faut avouer qu'ils n'ont pas ménagé leurs efforts pour accueillir, tout au long de la journée, un plateau d'orateurs et experts dans leur domaine, d'un très bon niveau, tous venus s'exprimer sur leur vision de la ville de demain et notre société. Pareils pour les ateliers, plus consensuels, mais tous aussi intéressants. Des propos qui ont fait tourner la tête de tous les participants à cette journée, chacun essayant de capter l'essentiel.



Dans un univers très futuriste, c'est Fleur Pellerin, ex-ministre de l’Économie Numérique et Fondatrice du fonds d’investissement Korelya Capital, qui a ouvert le bal. Se félicitant de l'ampleur qu'a pris dans le monde, le mouvement French Tech, qu'elle lança en novembre 2013, cette dernière a salué l’implication des pouvoirs publics et des entreprises privées dans le rayonnement de la France à l’étranger.



« Beaucoup de personnalités étrangères viennent souvent me demander comment nous avons fait pour que les entrepreneurs français s’emparent de la marque French Tech. C'est en cela que j'ai pu en mesurer le succès », a lancé l'ex-ministre, devant un public visiblement conquis.



Tout au long de la journée, les « speakers » qui disposaient de 20 minutes pour exposer leur sujet, se sont succédés sur la scène du CentQuatre, certains plus médiatiques que d'autres, à l'exemple de Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks. Celui-ci ne pouvant pas être présent physiquement pour les raisons que d'aucuns connaissent, c'est depuis l'ambassade de l'Equateur à Londres, où il vit toujours reclus, qu'il a s'est exprimé. Ce dernier a parlé des sujets qui lui sont chers, notamment la cryptologie des données, « une force protectrice et le moyen de la liberté dans notre société numérique », les Fake News, qui seraient selon ses propos « inventés de toutes pièces par les GAFAs pour mieux contrôler les réseaux sociaux » et donc le monde, et enfin l'Intelligence Artificielle qu'il considère comme « l'arme nucléaire des grands Etats et un moyen d'asservir le monde ».