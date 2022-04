Maintenir les personnes âgées à domicile, les Pays-Bas l'ont fait

Dans ce pays européen, connu pour ses fromages, ses tulipes, ses vélos et surtout une certaine idée de la vie, les seniors ne vivent pas tout à fait comme chez-nous, au point que les maisons de retraites sont devenues inutiles. Et pourtant les établissements de ce pays tenaient plus de l’hôtel haut de gamme, tant sur le plan de l’hébergement, de la nourriture et des animations, que des bâtiments sordides, sentant l’urine, comme nous les connaissons malheureusement en France. Mais dans notre pays bon nombre de vieillards sont abandonnés par des enfants qui se trouvent toutes les bonnes raisons pour s’en délester, la mentalité néerlandaise est aux antipodes de la nôtre. Les personnes âgées sont plutôt choyées comme le montrait un reportage de France 2, diffusé en juin 2015 . «», titrait le reportage.Et ça n’a pas changé, l’État néerlandais trouvant plus judicieux en termes de qualité de vie et d’équilibre des finances publiques, de maintenir les personnes âgées à leur domicile le plus longtemps possible, même lorsqu’elles sont dépendantes. L’État et ses services de santé, misant plutôt sur l’autonomie que sur la dépendance.Dans ce beau pays, véritable eldorado pour, les personnes âgées ne vont donc pas en maison de retraite, mais restent à domicile, les soins étant intégralement pris en charge. «», indique Marc VENTERINK, un infirmier de quartier, au micro de France 2 . Ce dernier assure les soins de Jan KEULAM un retraité qui dois rester alité à cause d’une maladie qui touche ses organes vitaux. Durant sa visite, l’infirmier s’occupe de la partie médicale, mais aussi de la toilette du patient.», confie Jan KEULAM. «». Sa compagne apprécie le fait que Jan Puisse être soigné chez eux. «». Malgré son handicap, le patient va rester à son domicile le plus longtemps possible. Tous ses soins sont pris en charge, comme le veut la politique de santé néerlandaise. Ensuite, si sa santé se dégrade et nécessite des équipements lourds, il ira en maison de soins ou dans un hôpital.L’autre point fort des Pays-Bas, c’est que l’État consacre deux fois plus d'argent que la France dans le budget de perte d'autonomie. Plutôt que de participer au financement des EPHAD et celui des personnes à faibles ressources, les services de santé néerlandais préfèrent attribuer cet argent à des soignants. L’infirmier voit une dizaine de patients par jour dans son quartier, des patients qu’il connait bien et pour lesquels il consacre 15 minutes à une heure s’il le faut. «», déclare une retraitée soignée à domicile depuis 5 ans.Et pour faire en sorte que les personnes âgées vivent mieux leur vie à domicile, l’État finance aussi des activités de groupe, des sorties dans les lieux où chacun pourra se sentir mieux. Parier sur l’accompagnement des personnes afin de favoriser le bien vivre ensemble et les contacts entre les générations, c’est le choix assumé des Pays-Bas.