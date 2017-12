MedPics, l'application qui permet d'étudier les cas cliniques en mode collaboratif.

Créée en 2016 par le Dr Safia Slimani, « Medpics » est une application mobile gratuite qui vise à « réunir en une seule et même plateforme l’ensemble du corps médical pour échanger des pratiques et des conseils et ainsi améliorer leur formation », selon son concepteur.



A l’instar d’Instagram le réseau social de photos qui fait fureur auprès des utilisateurs des réseaux sociaux, l’utilisation de Medpics est assez simple. Après s'être inscrit et s'être authentifié selon sa compétence, le médecin peut alors poster des photos médicales (radiographies, scanner, échographies, mais aussi zone douteuse) et ainsi poser des questions à des confrères et commenter des cas cliniques postés par d’autres.



L’avantage de cette application c’est qu’elle permet au praticien de disposer d'une fonction qui permet d'anonymiser les photos par floutage des visages, mais aussi masquage des noms, des dates, des tatouages, etc.) tout ce qui permet de ne pas reconnaitre le patient et préserver le secret médical, même entre médecins. L’anonymat est d’ailleurs vérifié par l'équipe de Medpics avant diffusion.



Pour faire en sorte que les informations ne tombent pas dans les mains de tout le monde, les médecins intéressé par ce réseau professionnel doivent fournir des justificatif permettant d’approuver leurs compétences tels que numéro d’inscription à l’Ordre des médecins, répertoire des professionnels de santé, carte d’étudiant, … Très apprécié des médecins MedPics réunit désormais plus de 35 000 professionnels de santé, avec une croissance de près de 2 000 nouveaux utilisateurs par mois.



Validée comme outil pédagogique, l’application permet aux étudiants de travailler sur de vrais cas cliniques visuels. Quant aux médecins ils peuvent « mettre leurs expériences en commun de façon simple et sans contraintes afin de nourrir naturellement le savoir de chacun », précisent les gestionnaires de MedPics.