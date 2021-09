MesDocteurs et Postelo conjuguent leurs expertises pour faciliter la pratique des professionnels de santé

« Nous sommes convaincus que la démultiplication des outils pour les professionnels de santé est chronophage dans un contexte où le temps médical disponible est de plus en plus rare ».

Depuis le début de la crise sanitaire, les usages numériques se sont accélérés dans de nombreux domaines. C’est le cas de la santé où la consultation à distance qui piétinait un peu avant, a connu une embellie pendant cette période. Depuis l’été, dernier, des avancées réglementaires et conventionnelles ont été posées pour la télésanté. Elles ouvrent de nouvelles opportunités pour les professions médicales et paramédicales au bénéfice des pratiques collaboratives et de l’exercice coordonné autour du patient.Pour en accélérer le déploiement, MesDocteurs et Postelo ont décidé de de se rapprocher pour proposer ensemble une suite de services qui additionne les bénéfices de leurs offres respectives.Créée en 2018, « Postelo » est une plateforme d’applications médicales collaboratives et de téléexpertise (échange d’avis à distance entre deux professionnels de santé au sujet d’un patient).Grâce à « AvecMonDoc », « MesDocteurs » dispose de son côté d’une solution de gestion de patientèle modulable et 100% en ligne. Elle intègre un agenda unique, un service de téléconsultation en visioconférence sécurisée et cryptée, un module de télétransmission et facturation unique sur le marché, un dispositif d'aide à la prescription basé sur l'intelligence artificielle et un service de transports sanitaires.Postelo et MesDocteurs apportent une suite de services interfacées et interopérables qui facilite la pratique des professionnels de santé et leur collaboration en faisant le lien entre la prise de rendez-vous, la consultation ou la téléconsultation et la téléexpertise.Cette suite destinée aux professions médicales, paramédicales, libérales, des structures de type maisons de santé pluriprofessionnelles et centres de santé ainsi que des hôpitaux, combine des services accessibles de façon fluide et simple, avec homogénéité des informations, authentification renforcée (protocole OAUTH2), simplicité et fluidité dans son utilisation dans le respect le plus strict du RGPD et des garanties de sécurité (HDS).», explique Jean-François Schaff, CEO de Postelo.».Cette suite de services facilite l’utilisation des outils digitaux et en évite la démultiplication pour leur permettre de consacrer un maximum de temps à leur pratique. Cette simplification des pratiques médicales permet de libérer du temps médical et de la disponibilité pour les patients.En améliorant les échanges entre professionnels de santé, elle facilite la prise en charge et le suivi médical des populations sur les territoires en sous-densité médicale qui affecte tout particulièrement l’accès à la médecine de spécialité, dont les délais d’attente sont en moyenne de 21 à 80 jours.», ajoute Marie-Laure Saillard, CEO de MesDocteurs. «».Ce rapprochement s’inscrit dans les recommandations de #MaSante2022 qui incitent à une meilleure coopération et coordination des acteurs de santé aux bénéfices de la simplification des parcours de soins et de santé.Elle intervient alors qu’un décret publié le 3 juin dernier2 ouvre l’accès à la téléexpertise à d’autres types de professionnels de santé et que l’avenant 9 à la convention médicale signé le 30 juillet dernier simplifie et facilite le recours à la téléexpertise et modifie ses modalités de rémunération.La complémentarité entre les deux entreprises doit permettre, pour les territoires, notamment ceux qui connaissent des difficultés en matière de couverture médicale, de renforcer la coopération entre professionnels de santé, les parcours coordonnés et la médecine de parcours à travers des communautés professionnelles dynamiques.