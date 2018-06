Mobilité : Avec Covoit'Ici on covoiture en territoire rural comme on prend le bus.

» affirme l’équipe d'ECOV dont la mission ne se limite pas à la mise en relation entre conducteurs et voyageurs, puisqu’elle va de la conception à l’animation et à la gestion de la communauté d’utilisateurs, en passant par le déploiement des stations de covoiturage. C’est d’ailleurs tout ce qui fait l’originalité de cette entreprise. Cette dernière qui s’inscrit dans l’économie sociale et solidaire a d’ailleurs retenu l’attention de la Caisse des Dépôts qui vient de rentrer au capital de la startup pour l’aider à poursuivre sa démarche auprès des collectivités territoriales.A ce jour six réseaux ont été déployés dans le Nord-Ouest de l’Île-de-France, dans le Rhône et dans les Bouches du Rhône. Mais d’autres sont en préparation, et à l’instar des leaders du covoiturage, l’idée d’Ecov, qui permet a chacun, même s’il ne se rend pas d’une grande ville à une autre de profiter de ce moyen de déplacement sur des réseaux clairement identifiés.Pour ECOV qui considère que «», pour peu que les propriétaires mettent leurs place libre à disposition, il s’agit surtout d’inciter les collectivités à participer à la démarche. Pour cela la startup propose aux petites communes rurales et péri-urbaines d’environ 2000 habitant qui souhaitent compléter leur offre de transport public et répondre aux enjeux locaux de mobilité et de désenclavement de leur territoire, un « diagnostic de potentiel de covoiturage ».», précise Thomas Matagne, président co-fondateur d’Ecov. «».Pour un coût de 750 € HT, ce diagnostic qui s’appuie sur les technologies de Big Data et machine learning (Intelligence Artificielle), permet de valider la pertinence du déploiement d’une solution de covoiturage courte distance, entre une petite commune et la métropole voisine. Le diagnostic qui est remis à la collectivité intègre des cartes commentées qui lui permettent d’identifier très facilement les zones et les trajets qui présentent du potentiel pour la mise en œuvre de lignes de covoiturage local.Identifié comme un, COVOIT’ICI, se caractérise par des stations visibles qui permettent d’organiser et d’installer la pratique du covoiturage, un fonctionnement simple, complémentaire au transport en commun classiques, et un accompagnement personnalisé en continu 7 jours sur 7. Les conducteurs et les passagers se rencontrent spontanément sur les stations de covoiturage. Les passagers peuvent y venir pour trouver des conducteurs, comme s’ils allaient prendre un bus. Ils indiquent leur destination sur la borne installée sur la station, payent et reçoivent un ticket de transport. Les conducteurs sont immédiatement informés grâce aux panneaux lumineux le long de la route.Pour en savoir plus : www.ecov.fr