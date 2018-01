Mobilité : Le court-voiturage de Karos plébiscité par les Franciliens

« Nos résultats montrent tout l'intérêt pour une collectivité locale d'exploiter les sièges libres des véhicules en circulation pour les transformer en véritables transports collectifs, complémentaires des lignes structurantes en zones plus denses », explique Olivier Binet, cofondateur et président de Karos. « Un trajet en grande couronne coûte 2 € à la collectivité quand le même trajet en bus ou en transport à la demand coûte significativement plus cher ».



Karos qui s'affiche désormais comme le premier opérateur de court-voiturage, espère qu'IDF mobilités intégrera la voiture partagée dans son offre de transports en commun. D'autant plus important que de nombreuses collectivités envisagent de taxer la circulation en cœur de ville, le covoitureurs pourraient alors bénéficier d'un accès prioritaire au même titre que les autres transports en commun. Un principe déjà mis en œuvre lors des restrictions de circulation pour pollution trop importante.



D'autant que la proposition de Karos se révèle très efficaces dans les zones non denses et rurales. Selon les analyse de l'entreprise 81% des trajets effectués impliquent la grande couronne de Paris et 44 % des communes desservies comptent moins de 300 habitants au km2. Coté distance parcourue, la moyenne s’établit à 18 km et 24% des trajets font moins de 10 km, la plupart permettant d'acheminer les voyageurs vers d'autres transports, tels que le métro ou les bus. La solution Karos permet aussi de réduire les flux de circulation et donc désengorger les principaux axes de la capitale, puisque 88% des trajets sont effectués en heure de pointe.



Pour Karos le court-voiturage s'inscrit dans une nouvelle pratique de mobilité, avec une croissance forte en plus d'un an d'exercice et une approche dans le cadre des Plans de mobilités des entreprises avec plus de 400 sites clients. L'objectif, pour ces dernières, étant d'améliorer la mobilité quotidienne des collaborateurs. Des bailleurs franciliens proposent également une mise en relation directe avec la plateforme, pour leurs résidents.