Tout d'abord, examinons de plus près les exigences imposées aux réseaux de communication critiques du secteur des transports. Deux grandes tendances dans ce domaine sous-tendent les besoins des réseaux de communication critiques.



Premièrement, les données utilisées pour les prises de décision dynamiques, comme le réacheminement de véhicules ou l'affectation de chauffeurs précis à des tâches particulières, sont devenues beaucoup plus nombreuses et variées, et elles sont analysées en temps réel. Des traceurs GPS aux capteurs qui mesurent le nombre de passagers, les chargements et les véhicules eux-mêmes, des thermomètres connectés aux services répondant à la demande, les fournisseurs de services de transport sont confrontés à un éventail extraordinaire d'informations qu'ils doivent analyser et exploiter en permanence. S'ils s'y prennent bien, ils peuvent réaliser d'importants gains d'efficacité et donc des économies au point de vue des ressources. S'ils le font mal, ils peuvent générer d'énormes pertes.



Deuxièmement, les fournisseurs de transport sont plus que jamais sous pression pour offrir des services rentables et hautement efficaces. Dans de nombreuses régions du monde, fournir des transports publics suffisants pour répondre aux besoins d'une population dispersée géographiquement et vieillissante est un défi majeur. Parallèlement, les changements climatiques et la nécessité d'opérer de manière aussi responsable que possible, en termes des impacts environnementaux, sont au premier plan de la conscience collective.



En pratique, cela signifie que les opérateurs de transport doivent être très réactifs à l'évolution de la demande en temps réel, ainsi que très organisés en termes de planification des itinéraires et d'affectation des véhicules et des conducteurs. En bref, ils doivent mettre en place un système de transport intelligent, en utilisant des données dynamiques qui génèrent des informations tangibles et mènent à des actions éclairées.



Et tout cela doit être réalisé avec des niveaux élevés de robustesse et de résilience. Le dynamisme inhérent au secteur des transports, qui compte des véhicules en mouvement constant et un rythme de changement perpétuel, signifie que toute interruption de la connectivité entre les conducteurs, les équipages et les sièges sociaux peut s’avérer désastreuse.