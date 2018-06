Mobilité : Smart Alert ©, un service qui optimise les déplacements urbains

C'est bien connu, les trains n’arrivent pas toujours à l'heure... S'il est vrai que les services de transports en commun, bus, tram et trains se sont améliorés, ces derniers temps les actes de malveillance, les défaillances des réseau ou les interruptions de travail se multiplient mettant à mal la fiabilité des réseaux de transports en commun. Des moments difficiles pour les usagers et en particulier ceux qui sont en activité et qui doivent le plus souvent composer avec les aléas des opérateurs de transport.



Saisissant l'opportunité, deux entreprises françaises très impliquées dans le développement de solutions alternatives en matière de transport : Citygoo et Connecthings, viennent de conclure un partenariat afin de proposer un service qui alerte les usagers en cas de retard ou annulation d'un train ou d'un bus, tout en leur proposant une solution alternative sous la forme d'un covoiturage en milieu urbain.



« Smart Alert ©», est un service qui s'appuie sur les informations en temps réel de l'activité du réseau de transports en commun d'une ville et du contexte. Grâce à l'application Citygoo, installé sur leur smartphone, les usagers dont la position est identifiée grâce au service de géolocalisation dont Connecthings s'est fait une spécialité, peuvent trouver un solution rapide à leurs problèmes de transport au quotidien, notamment dans les grandes métropoles.



« En combinant nos forces, la création de Smart Alert © va permettre à nos utilisateurs de bénéficier de l'intelligence connectée pour améliorer leur expérience de déplacement au quotidien », explique Patrick Robinson Clough, CEO de Citygoo. « Fini les retards ou annulations de dernière minute, sans solutions de repli. Désormais les usagers vont pouvoir devenir des Smart Citizen, de manière simple et totalement gratuite ».



S’appuyant sur la technologie d’apprentissage machine (machine learning) de sa plate-orme de covoiturage permet non seulement de proposer des services alternatifs aux usagers en cas de défaillance des réseaux traditionnels ou d’itinéraires mal ou peu desservis, c’est parfois le cas de certaines banlieues de grandes métropole, Citygoo permet de faire gagner du temps et de l’argent aux usagers. L’association avec Connecthings va permettre aux 400 000 utilisateurs de la plateforme de renforcer son service qui va désormais permettre une mobilité plus intelligente, plus rapide et plus connectée.