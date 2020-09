Mobilité électrique : SPIE installe de nouvelles stations de recharge haute performance en Allemagne

« L’un de nos objectifs principaux est la transition vers une mobilité durable et l'installation complète d'infrastructures de recharge » ajoute Rüdiger Graf, responsable du développement commercial et des ventes chez SPIE Deutschland & Zentraleuropa. « Bien que de nombreuses sociétés souhaitent développer la mobilité électrique, nombre d'entre elles, toutefois, sont gênées par les exigences complexes qui incombent à un opérateur de points de recharge ». D’où la nécessité de faire appel à une entreprise experte dans le domaine.



« Avec maintenant plus de 7 000 points de recharge installés en Allemagne, nous avons développé un large éventail d'expertises. Nous considérons l'évolution dynamique du marché de la mobilité électrique comme une opportunité de croissance », poursuit responsable du développement commercial et des ventes chez SPIE. « La disponibilité et l'exploitation en toute sécurité des infrastructures de recharge sont des prérequis pour l'adoption par la société de ce nouveau type de propulsion des véhicules ».



Ce développement d’infrastructure de plus en plus adapté à la circulation des véhicules électriques sur les grands axes allemands et des autres pays européens dans les années à venir, - chacun étant amené à profiter de l’expérience allemande – passe par une offre de service complète qui, outre l’installation des stations, assure également l’homogénéité des modalités de charge des véhicules et de la facturation. Pour cela, l’entreprise multi-service a créé TankE GmbH, une entité contrôlée conjointement avec RheinEnergie, l’opérateur d’électricité allemande dont le siège est installé à Cologne. « Notre objectif est de nous associer aux autorités locales et aux partenaires commerciaux pour pénétrer le marché plus profondément et par conséquent établir un réseau national de stations de recharge en collaboration avec TankE », conclut Rüdiger Graf, plutôt satisfait de cette collaboration qui augure une accélération de la mobilité électrique sur le territoire allemand.