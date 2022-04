MonCordonnier.com révolutionne le travail des artisans cordonniers

L’entreprise de réparation en ligne propose tous les services offerts par un cordonnier de quartier, mais à distance. Les réparations sont effectuées dans l’atelier de la cordonnerie, à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, lequel est équipé de nombreuses machines permettant un travail de haute qualité.Le principe est simple et facilement accessible, pour peu que l’on soit déjà habitué au commerce en ligne. Dans un premier temps le client peut estimer le coût de réparation et demander un devis grâce à des photos qui permettent d’affiner le coût des travaux.Les chaussures sont ensuite expédiées à l’atelier grâce à un bon de transport envoyé par mail. L’atelier peut envoyer une enveloppe indéchirable et le paquet peut être déposé dans une dépôt Relais Colis ou via Colissimo (Frais gratuits à partir de 25€ de commande). Les clients peuvent déposer leurs chaussures chez un partenaire de MonCordonnier.com situé près de chez eux (pressing, conciergerie…)Après réception des souliers, un cordonnier expert les examine, et contacte les clients pour confirmer la réparation à réaliser. Les clients peuvent alors passer à l’étape du paiement sécurisé en ligne par carte bancaire. La cordonnerie s’engage à partir de ce moment à effectuer un travail de qualité sous 72 heures maximum. Avant de renvoyer vos articles et quel que soit le montant des réparations, les articles sont cirés et/ou lustrés pour un résultat et des finitions de qualité.MonCordonnier.com perpétue un savoir-faire traditionnel français unique dans son atelier d’Aubagne, et contribue à dynamiser la production française et l’emploi local. L’entreprise qui a remporté le Trophée Des Entrepreneurs Positifs, prix créativité décerné par la CPME13, bénéficie par ailleurs du label Répar’Acteurs, un programme porté par la Chambre de métiers et de l’artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui vise à donner de la visibilité aux artisans du secteur de la réparation.L’entreprise s’inscrit également dans une démarche anti-gaspillage en participant à la préservation des ressources de la planète et à la diminution de l’empreinte carbone. Elle prête également une attention toute particulière aux matériaux qu’elle utilise, en privilégiant des cuirs de tanneries françaises, des caoutchoucs italiens, cirages Saphir et colles qui respectent l’environnement.Pour en savoir plus : https://www.moncordonnier.com