Moovlab, l’application qui rend le sport en salle plus ludique

« Ces expériences sportives sans cesse renouvelées vont accroitre la motivation, le plaisir et la fidélisation des adhérents des salles », justifient les concepteurs de la solution Moovlab. « Avec notre solution, la salle de fitness devient plus ludique, plus motivante, plus interactive ».



Grace à des capteurs intelligents, conçus pour la pratique sportive, installés sur des bracelets dont s’équipe le sportif et d’un smartphone, le pratiquant peut suivre un parcours au travers de la salle de fitness, d’atelier en atelier, surpris lui même des performances qu’il est capable de réaliser. Chaque circuit est construit en fonction des objectifs que chacun se fixe en début de séance. Ils se déroulent sous la direction d’un coach vidéo dont les paramètres sportifs apparaissent en même temps que celui de l’utilisateur. Ces parcours peuvent tout à fait se décliner en studio avec un coach personnel, lui même équipé des capteurs développés par Moovlab.



Créée par Laurent Freytrich, Olivier Thomas et Hervé Dang, tous passionnés par le sport et les nouvelles technologies et désireux de « démocratiser » l’envie et le plaisir de l’activité sportive, la startup Moovlab s’est fixer pour objectif de « faire jouer au sport » plutôt convaincre chacun qu’il fait faire du sport. Un concept novateur et plus stimulant, surtout pour ceux qui manquent de réelle motivation.



Incubée à l’institut de recherche technologique CEA-Leti, la jeune pousse a bénéficié comme beaucoup de subventions, prêts d’honneur et autres aides à l’innovation qui lui ont permis de développer sa solution technologique. Rentrée dans sa phase de pré-industrialisation, l’entreprise cherche à lever plus de 2 millions d’euros de fonds pour commercialiser la solution qu’elle proposera aux salles de sport et entreprises, laquelle est actuellement proposée au CES de Las Vegas.