Nantes Digital Week : la cinquième édition ouvre prochainement ses portes

En cinq ans la « Nantes Digital Week » s’est imposée comme un événement majeur du monde digital, et pas seulement dans la région des Pays de la Loire, dont la cité des ducs de Bretagne est la capitale. Connu bien au-delà de ses frontières ce rendez-vous fait de rencontres, de co-construction, d’innovations et de découverte, a déjà accueilli plus de 300 000 participants, le classant même comme l’événement généraliste le plus fréquenté en France. Le cinquième anniversaire s’annonce donc encore plus important que les précédents, dans un monde, celui du numérique, en constante évolution.



« Pour la cinquième année, citoyens, associations et acteurs du numérique de la métropole nantaise proposent des événements grands publics et professionnels pour répondre aux interrogations et réflexions de tous les habitants dans le domaine du numérique », expliquent Johanna Rolland, Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole et Francky Trichet, adjoint au maire en charge de l’innovation et du numérique. « De la gestion des données à l’intelligence artificielle, de la santé au patrimoine, à Nantes, le numérique est un moyen pour construire une ville plus juste, plus facile, plus solidaire et plus attractive ».



Pour cette cinquième édition, plus de deux cent contributeurs inviteront professionnels et grand public à explorer la culture numérique sous toutes ses formes avec un programme dense, à travers plus de 100 événements aux formats variés allant des l’expositions aux workshops, en passant par des conférences, des débats et même des concerts. L’objectif pour la collectivité d’incarner une approche humaine du numérique en le rendant notamment compréhensible pour le plus grand nombre, pour ne laisser personne personne au bord de la route et ne pas creuser un fossé que d’aucun redoute.