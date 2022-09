Nantes : Une ferme urbaine pour cultiver des légumes et économiser l’énergie d’un bâtiment

« Ce projet a vraiment du sens ici, où certains habitants souffrent de précarité alimentaire »

Depuis le sol ça ressemble à une grande verrière installée sur la toiture terrasse d’un immeuble des années 70, tout juste rénové par Nantes Métropole Habitat, un bailleur social nantais. Répondant au nom de Symbiose, cet ensemble en verre de 400 m2 n’est pas prévu pour abriter les habitants recherchant un peu de chaleur en hiver. Il s’agit d’une serre maraichère qui permettra de cultiver des légumes en plein cœur de la ville, tout en fournissant de l'eau chaude au bâtiment sur lequel est installée cette ferme urbaine.», explique Boris NEAULEAU du cabinet Nantais Claas Architectes , concepteur de cet ensemble qui ne passe pas inaperçu dans le quartier. «», ajoute Luc STEPHAN directeur innovation chez Nantes Métropole Habitat, lors de l’inauguration des lieux, le 6 septembre dernier en présence des partenaires de cette initiative : Nantes Métropole, l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) et la Caisse des Dépôts.Si l’idée d’installer des fermes urbaines sur les toitures terrasses des immeubles n’est pas nouvelle, le concept de «» selon Thomas QUÉRO, président de Nantes Métropole Habitat et adjoint au maire de Nantes chargé de l’urbanisme durable. «Nantes Métropole Habitat, le bailleur social qui gère le bâtiment sur lequel est installé la serre s’est rapproché de la startup nantaise Ecotropy , une entreprise engagée dans la transition énergétique. En effet outre le fait de pouvoir cultiver des légumes en milieu urbain, le dispositif mis en œuvre, piloté par intelligence artificielle, est plutôt complexe. Il était donc nécessaire de travaillée avec des experts en la matière.», détaille Alexandre NASSIOPOULOS, fondateur d’Ecotropy. Selon les calculs prévisionnels de la jeune entreprise, la serre devrait permettre de couvrir 70 à 90 % des besoins énergétiques liés à la production d’eau chaude sur l’année.La culture des légumes a été confiée pendant un an à Simon PRÉVOST, maraicher bio de la ferme de l’Alouette Rit à Doulon (44). Ce dernier sera chargé de tester le fonctionnement de l’ensemble et surtout la compatibilité entre la production d’énergie et l’activité agricole. «», explique le maraicher. «». Et si l’expérience n’est pas concluante, «», conclut le directeur innovation de Nantes Métropole HabitatEn attendant les premières productions, l’initiative alimente les discussions dans les couloirs du bâtiment. «», ajoute Simon PRÉVOST. «». Si ce projet est apprécié par certains, il faut que les locataires se l’approprient et y trouvent leur compte. «», souligne Fari SALIMY, déléguée de l’association de locataires.Si ce projet n'est pas du goût de tous les locataires, nul doute que l’idée fera son chemin et que d’autres projets de ce type verront le jour, à Nantes, comme ailleurs.