Noé, la technologie qui favorise le maintien à domicile des seniors

Dont acte pour la mutuelle d'assurance Groupama qui saisit l'opportunité pour mettre en place une solution préventive des risques, comme la plupart des assureurs et services public. C'est le cas avec le concept Noé, une solution technologique qui permet aux seniors de garder plus facilement le contact et pouvoir lancer une alerte en cas de problème.



Dans la pratique, Noé c'est quoi ? « Un matériel simple et innovant, composé d'une tablette tactile, d'un bracelet et d'une application que les proches pourront installer pour interagir avec la tablette », résume la mutuelle d'assurances.



Pour 34,90 € par mois (17,45 € après crédit d'impôts, selon réglementation en vigueur), la personne maintenue à domicile dispose d'une tablette tactile Archos (Android) de 7 pouces, d'un poids de 530 g, connectée en WiFi et Bluetooth, qui permet à l'utilisateur d'accéder à des fonctionnalités simples et des services multiples (agenda pour les rendez-vous de santé, un album photos, une messagerie simplifiée, etc …) et surtout un large bouton rouge qui permet de déclencher une alarme en cas de malaise. Un service d'appel, « Allo Noé » permet également au bénéficiaire d'appeler un service d'écoute professionnel lorsqu'il se sent seul et à besoin d'une oreilles attentive. Pour réduire l'angoisse, courante chez les personnes seules.



Reste que cette tablette alimentée par une batterie, nécessite d'être branchée régulièrement pour ne pas perdre la possibilité de se connecter. Mais le dispositif comprend aussi une « smartwatch », une montre bracelet connectée avec détecteur automatique des chute et bouton d'alerte intégrés, reliés à plate-forme de téléassistance. A noter que dans le cas d'un couple, un deuxième bracelet peut-être proposé pour 3 € supplémentaires par mois.



L'ensemble comprend également une application gratuite à télécharger par les proches, pour mieux interagir avec la tablette du parent bénéficiaire mais aussi partager des nouvelles avec le reste de la communauté des aidants. L'objectif de la mutuelle d'assurance étant aussi de resserrer les liens en créant une véritable communauté active autour des personnes âgées et isolées.



Pour les enfants, « ce dispositif c'est la tranquillité d'esprit, grâce à l’intervention en cas d'urgence ». Coté assureur, Groupama qui ne verse pas, malgré cette initiative solidaire, dans la philanthropie, c'est l'occasion de fidéliser ou conquérir la clientèle, tout en proposant un bouquet de services complémentaires payants et dont elle se fait une spécialité : services à la personne pour le ménage ou le portage de repas, les transports, le jardinage, etc.