Numérique : Des usagers plus nombreux mais toujours aussi peu confiants

Visiblement les Français attendent des leviers, principalement des services de l'État et de la réglementation et principalement de la CNIL, structure citée comme le premier levier de la confiance suivis par les garanties de sécurité techniques, la garantie de l'effacement des données, le recours juridique.Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), règlement européen applicable depuis le 25 mai 2018, ne semble pas convaincre les Français. 43% se disent plus confiants suite à sa mise en place et 52% estiment que les sites Internet informent mal sur la collecte et l'utilisation des données. Dans le même temps, 79% des Internautes déclarent adopter des comportements pour protéger leurs données personnelles en ligne.France Connect, la plateforme publique qui permet d’accéder plus simplement aux démarches administratives que doivent effectuer les citoyens (impôts, sécurité sociale, cartes grises…) apparait également comme un levier de confiance. 59% des internautes l’utilisent régulièrement pour effectuer leurs démarches en ligne. Les usages le plus souvent imposés, comme e- administration, le e-commerce et suivi de sa banque en ligne, utilisés par au moins 9 internautes sur 10 connaissent tirent la confiance depuis 10 ans, selon ce document (71% pour l'administration, 62% pour la banque et 58% pour le commerce). Malgré quelques difficultés c’est l'e-administration qui s’en sort le mieux, notamment chez les jeunes et les seniors.Parmi tous les points d’entrée des usagers sur Internet, les réseaux sociaux, pourtant très utilisés, continuent d’alimenter la crainte du piratage des données personnelles avec un taux de confiance évalué à seulement 26%. De fait 48% se sont engagés dans de nouvelles pratiques de protection concernant ces plateformes de communication.Alors que qu’une majorité de français utilisent un mobile intelligent (smartphone, tablette), «», confirme le Baromètre. 56% des Français ont déjà utilisé une application incluant de l’Intelligence Artificielle, mais ils 53% à faire confiance à cette nouvelle technologie.Mais s’ils utilisent ces applications, ils restent réticents sur l'exploitation de leurs données par l'IA et sont en demande de transparence. 78% des internautes souhaitent avoir la possibilité de refuser d'être en interaction avec une intelligence artificielle. D’autant que le piratage de l'IA est le premier risque pour les Français (44%) ; l'usage des données pour une finalité autre que celle autorisé (40%) et une substitution complète de l'IA au détriment de l'humain (37%). Ils sont demandeurs de plus de transparence sur des algorithmes et les principes dictant le comportement de l'intelligence artificielle ainsi que la certification par un organisme indépendant. Toutefois, concernant les usages de l’IA, c’est l’administration et les établissements publics de santé que les Français ont le plus confiance.Globalement les usagers attendent plus de clarté, même s’ils sont de plus en plus nombreux. «» conclue Laurent Nizri, Président de l'Acsel.Pour en savoir plus : www.acsel.eu/confiance-des-francais-dans-le-numerique/