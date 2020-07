OCOV, le masque français qui dit non à la culture du jetable

Certains diront qu’il est moins esthétique que les masques chirurgicaux et en tissu, mais il est réutilisable à l’infini, écologique, pas cher à l’usage et surtout 100% français. Et dans la situation économique actuelle cette dernière donnée est à prendre en considération. Fabriqué à Lyon, le masque OCOV , élaboré à Lyon par la société OUVRY , est en fait une véritable innovation technologique, réalisé en quelques mois en région Auvergne Rhône Alpes, après plusieurs mois de recherche et développement, en collaboration avec le collectif grenoblois VOC-COV, un écosystème collaboratif qui travaille à la conception et au déploiement à grande échelle d’un masque réutilisable et Michelin.», explique Carole Dougnac, cheffe de produit, à nos confères de Ouest France.Composé d’une partie plastique souple qui lui donne une petite allure de groin, mais suffisamment souple pour ne pas blesser la face, ce masque qui recouvre le nez et le menton est utilisable plus de 100 fois. La partie filtrante est composé de filtres interchangeables utilisables une vingtaine de fois chacun, qui peuvent être désinfecté par un simple passage au sèche linge ou au bain-marie.», notent les concepteurs de ce masque innovant sur leur site web.D’ordinaire, la société OUVRY, entreprise installée dans le quartier lyonnais de Vaise, sur l’ancien site de la Rhodiacéta où autrefois étaient produites les fibres de triacétate de cellulose fabrique des systèmes de protection individuelle NRBC, également connus sous l’acronyme NRBCe (Nucléaire, Radiologique, Biologique, Chimique et explosif). Normal donc qu’elle s’investisse dans la fabrication de masques légers, en s’appuyant sur ses connaissances des matières filtrantes.Le masque proposé par OUVRY s’adapte facilement à la morphologie de chacun et permet de filtrer «» des projections selon ses concepteurs, sans fuite sur les côtés et sans provoquer de buée sur les lunettes, contre 95% pour les masques chirurgicaux et 90% pour les masques en tissu, selon les matériaux employés.