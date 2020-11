Oblio de Lexon, une des 100 meilleures inventions de l’année, selon le Time

« Nous prouvons également que la France reste un territoire où des qualités comme la créativité, l’innovation et le design sont présents pour garantir une croissance durable à l’international ».

Ce n’est pas la première fois que la marque française Lexon se fait remarquer par le prestigieux Time. En 1997, la radio Thyko, objet emblématique de la marque Lexon, a fait le tour du monde, obtenant de nombreuses récompenses dont le prix « Accent on design » à New York. Ce qui lui a valu de faire la couverture du Time Magazine sous le titre : « le renouveau du design », devenant du même coup un objet de référence dans l’histoire du design.23 ans après la marque emblématique dans le monde du design refait un retour en force dans l’hebdomadaire américain avec des objets au design innovant, utiles et abordables ayant pour objectif d’améliorer tout simplement notre quotidien.Selon le Time, Oblio, l’une des dernières créations de Lexion, est révolutionnaire dans le fait qu’il s’agit d’une innovation incontournable dans notre monde contemporain, encore plus en cette période d’incertitude sanitaire.En effet, Oblio est un stérilisateur élégant, doublé d’un chargeur sans fil à induction, qui empêche la propagation de virus et bactéries nocives que l'on trouve sur nos smartphones, en utilisant la technologie UV-C intégrée. Élégamment dissimulés sur l’avant intérieur de l’objet, les UV-C détruisent, selon le constructeur, l'ADN des micro-organismes présents dans les virus, les bactéries, les moisissures, et purifient ainsi la face avant de votre smartphone en contact direct avec notre visage. Cet outil de communication, est plus qu’il n’y parait une source de propagation virale à ne pas négliger, d’autant peu d’utilisateurs, pensent à le nettoyer avant de prêter pour téléphoner ou se servir d’une application.Capable de complètement stériliser une surface à la fois, Oblio peut offrir une désinfection totale à 360 ° en retournant simplement le téléphone pour exposer sa deuxième face pendant un cycle de 20 minutes. L’efficacité prouvée d’Oblio a été validée en laboratoire et confirme son aptitude à éliminer 99,9% des bactéries et virus.», indique Boris Brault, PDG de Lexon. «».Et encore plus quand le produit est mis en valeur par des médias influents comme Time Magazine et des partenaires qui le considèrent comme une valeur sure.Outre sa possibilité de désinfecter efficacement un téléphone mobile, Oblio est aussi un chargeur à induction de 10w, capable de recharger l’appareil en 3h, à condition que celui-ci soit doté de la technologie Qi, permettant ce type de chargement. Ce qui est le cas des modèles les plus récents, tant IPhone qu’Android.Pour la petite histoire, le nom « Oblio » qui signifie « oublié » en italien - la langue maternelle des designers Manuela Simonelli et Andrea Quaglio - fait allusion à la forme du vase du produit, soigneusement conçu pour aider les utilisateurs à se déconnecter de leurs écrans pour profiter de leur proche.», ajoute Boris Brault.Aujourd'hui, Oblio est déjà disponible dans les plus grandes enseignes du monde entier et notamment Fnac Darty, Boulanger et sur la boutique en ligne officielle de la marque : lexon-design.com . Disponible en 4 coloris, cet objet design et utile est vendu au prix de 79,90 €. Un beau cadeau pour les fêtes de fin d’année.