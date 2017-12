Opération Renard cherche startups futées …

A l’ombre du château du Roi René et quelques kilomètres plus loin, la Wise’Factory et sa Cité de l’Objet Connecté, le petit renard rusé, emblème de l’écosystème numérique Angers French Tech, fédère tous ceux qui s’investissent dans la démarche de révolution numérique entreprise par les collectivités, écoles et entreprises locales. Tous l’arborent fièrement au revers de leur veste, comme un signe de reconnaissance.C’est dans cette logique fédératrice que s’inscrit «», laquelle remplace l'accélérateur public angevin «», initié en 2012 par Angers Technopole, suite à la labellisation French Tech du territoire. Si le dispositif est toujours porté par Angers Technopole, c’est désormais l’écosystème Angers French Tech, lequel doit se constituer prochainement en association, qui en assure la promotion.L’opération Renard, c’est quoi ? «», explique Christophe Angot, directeur d’Angers Technopole. «».Angers Technopole est l'incubateur et le Business Innovative Center du Maine et Loire, elle accompagne la création d'entreprises innovantes depuis près de 30 ansL’appel à candidatures de la 4e saison de l’Opération Renard a été lancé le 1er décembre dernier, les candidats ont. L’accélérateur d’Angers French Tech, déployé par Angers Technopole propose aux startups un accompagnement intensif pour structurer leur démarche d’innovation, tester rapidement leur marché à moindre coût, acquérir leurs premiers clients et se nourrir d’expériences d’autres entrepreneurs.Les candidats retenus seront suivis pendant cinq mois avec des ateliers collectifs et un suivi individuel et personnalisé avec un expert de l’innovation. L’opération Renard cible les projets innovants dans le domaine du numérique qu’il s’agissent d’individuels, de groupes constitués ou d’entreprises ayant atteint le stade de Pré-Produit minimum viable ou Produit minimum viable et à la recherche d’un début de croissance.Pour les organisateurs il s’agit de faire réellement décoller les jeunes pousses en les guidant de façon pragmatique sur les étapes indispensables à leur réussite et en les alertant sur des erreurs à ne pas commettre. Depuis le début du dispositif plusieurs entreprises lancées par ce dispositif et celui qui le précédait sont désormais sur les rails à l’exemple de Kara Technology , concepteur de tables tactiles pour yachts ou MyJomo , concepteur de badges connectés.L’opération se terminera en juin 2018 avec une soirée de présentation des projets en public, par les porteurs de projets eux-mêmes, à laquelle participent toutes les entreprises de l’écosystème numérique Angers French Tech et notamment des structures susceptibles de prendre des parts dans le projets ou de les cofinancer. Rusé, le renard …Pour en savoir plus : www.operationrenard.fr