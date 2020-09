Oticon RemoteCare : Une solution e-santé qui assure le suivi auditif à distance

D’après les prévisions, environ 26 milliards d’appareils connectés seront mis en circulation dans le monde au cours de l’année 2020 et la plupart des seniors âgées de plus de 70 ans possèdent un smartphone ou une tablette, ces derniers outre le fait de communiquer avec des proches, permettent de simplifier et améliorer les usages. C’est le cas notamment dans le domaine de la e-Santé ou ces terminaux numériques peuvent réduire l’isolement et compenser une perte d’autonomie inévitable dès que l’âge s’avance. Parmi ces applications, l’ Oticon RemoteCare du fabricant d’aides auditives Danois Oticon , se présente comme une solution de e-santé, qui permet d’assurer les consultations de suivi à distance et une aide personnalisée pour les personnes équipées.Quand le besoin s’en fait sentir, après consultation d’un audioprothésiste, la pose d’une aide auditive passe par des consultations d’adaptation afin de vérifier si la solution retenue convient parfaitement à la personne atteinte d’une déficience auditive. Ensuite, l’utilisateur poursuit sa vie, tout en sachant que malgré cette aide, la déficience dont il est atteint ne s’arrangera pas, il qu’il faudra donc corriger le système mis en place. C’est là que l’application d’Oticon est intéressante puisqu’elle permet d’assurer le suivi à distance, tout au long de la durée de vie de l’appareillage.Plus besoin de se déplacer, l’utilisateur peut désormais, de manière ponctuelle, bénéficier d’un suivi depuis sa maison, son bureau ou même depuis son lieu de vacances. Sur toutes les situations qui le gêne dans son confort auditif, et qui serait difficilement reproductible en centre auditif. Cette Solution va permettre un réglage affiné par son audioprothésiste, via un dispositif de réglage à distance.», explique Heine Højvang Andersen, vice-président, Business & Portfolio Planning, chez Oticon. «. »