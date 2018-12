Pampirolo : un conte pour apprendre aux enfants à gérer les écrans

« Les parents, les enfants ne se parlent plus, car ils sont constamment en ligne »

Ils apprennent à utiliser une tablette avant de savoir marcher, quand ils ne passent pas des heures les yeux rivés sur un écran de télévision, comme hypnotisés. De nombreux parents s’émeuvent de la dextérité de leur bambin avec les dalles tactiles. Amusant de voir des enfants à l’aise avec les nouvelles technologies, mais dangereux pour leur apprentissage du langage et de la communication.Depuis ces dernières années, des experts de l’enfance tirent la sonnette d’alarme et appellent parents et éducateurs à plus de vigilance, s’ils ne veulent pas mettre leur progéniture en danger.lté », explique Anne-Lise Ducanda, médecin en PMI (Protection maternelle et infantile) sur le magazine tendance l’ADN . «».S’il n’existe pas encore de définition scientifique de ce phénomène, «», poursuit le docteur Ducanda.Parmi les outils permettant de lutter contre ce risque qui pourrait devenir à terme un véritable fléau en matière de santé publique, le conte tiré du folklore Toscan :, se révèle un outil pédagogique très précieux face à ce problème de société très contemporain.Ecrit par Letitia Durand et illustré par Edith-Laure Rostkowski Pampirolo (Pampi pour les enfants) est un petit personnage de l’imaginaire florentin, un lutin qui ne manquera pas d'attirer les enfants, autant qu'une tablette. Vivant sur les toits ce petit personnage possède des pouvoirs magiques avec une vocation de super héros : tout faire pour protéger le bonheur des familles. Mais Pampi peut aussi se fâcher, surtout lorsqu'il se rend compte que les tensions entrainent l’isolement de chaque membre de la famille, chacun se réfugiant alors derrière un écran.Le livre raconte de manière imagée, la révolte de ce petit lutin qui ne supporte plus de voir la famille qu’il aime tant partir en lambeaux. «», commente le lutin. Alors Pampirolo choisit de les quitter pour partir à la découverte du monde et de ses richesses naturelles.