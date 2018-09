Papam, le terminal de paiement virtuel d’Afone

« Ne pas pouvoir prendre la carte bancaire me faisait perdre des clients. Avec Papam c’est plus simple pour mes clients et pour moi ».

Lancée en 1997, par Philip Fournier et Eric Durand-Gasselin, la société Afone, devenu Afone Participations, s’est d’abord illustrée avec une activité de télécommunications alternative pour les entreprises, en proposant sa propre licence d'opérateur de services télécoms. Après la téléphonie mobile l’entreprise s’est diversifié, en investissant dans trois autres secteurs porteurs : la communication numérique avec une offre de réseau d’accès internet WiFi gratuit, déployée dans plusieurs centres-villes français, la sécurité avec des systèmes d’alarme et de télésurveillance, ainsi que des solutions monétiques (Terminaux de Paiement Électroniques) pour les commerçants indépendants, les professionnels de santé, les enseignes multi-points de vente et les réseaux de franchise, une activité qui devient progressivement le fer de lance du groupe.C’est dans le cadre de cette activité qu’Afone Paiement, filiale du groupe autorisée par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) et opérateur français de paiements électroniques depuis 2011, propose désormais la solution Papam, un terminal de paiement virtuel accessible depuis un téléphone intelligent (Smartphone). Avec Papam, les encaissements par carte peuvent désormais se faire simplement, sans matériel, sans engagement et sans abonnement, via une simple application mobile.», explique Philip Fournier, le président du Groupe Afone. «». Encore une solution alternative dont le groupe a le secret.Accessible aux professionnels comme aux particuliers, le service Papam permet à un utilisateur d’encaisser le paiement de son client sur le compte de sa société et dans la foulée réaliser un encaissement pour la vente d’un bien sur son compte bancaire personnel. Pour les entreprises, l’application Papam dans sa version « Network » permet de gérer une flotte de vendeurs et vient renforcer la traçabilité des transactions en communiquant avec le système d’information de l’entreprise par API.Si ce TPE virtuel s’adresse à tout le monde, Afone ambitionne surtout de faciliter la vie de nombreux professionnels en déplacement, en leur permettant accepter les cartes bancaires de leurs clients, sans abonnement et sans engagement, à la différence des solutions proposées aujourd’hui par les banques.», poursuit Philip Fournier. «», relativise le président. «».Pensée pour les professionnels de la vente à domicile, les réseaux de livraison, les artisans-dépanneurs, les chauffeurs taxi ou VTC, les commerçants ambulants, cette solution de paiement intéresse ceux qui ne peuvent pas, ou ne veulent pas, financer les TPE proposés par les banques.», témoigne Christell, commerçante ambulante. «».L’application TPE virtuel de Papam transforme les mobiles en terminaux pour encaisser les cartes bancaires. Ia démarche est très simple pour le commerçant puisqu’il peut scanner la carte du client, encaisser sans contact ou encore saisir manuellement le contenu de la carte. L’argent est ensuite virée sur le compte de l’utilisateur au bout de 48 heures.L’application mobile complète la suite de solutions Papam, accessible sur le web www.papam.fr . En s’inscrivant les utilisateurs accèdent gratuitement à l’ensemble des fonctionnalités pour gérer les paiements et les encaissements de tous leurs comptes bancaires, quelle que soit leur(s) banque(s). Les professionnels peuvent également envoyer de l’argent par mail, par SMS ou réaliser des virements SEPA depuis Papam, sur le web ou le mobile.