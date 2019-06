Paris-Saclay souffle le chaud et le froid avec un réseau énergétique innovant

« L’aménagement urbain du territoire est indissociable de la question de son approvisionnement énergétique et de l’implication de tous les acteurs ».

», déclarait ce lundi 24 juin, François de Rugy, l’actuel ministre de la Transition écologique et solidaire, en inaugurant le réseau de énergétique de Paris-Saclay. «».Le réseau d’échange de chaleur et de froid de Paris-Saclay s’appuie sur la plus grande boucle de distribution tempérée de France, alimentée par la chaleur géothermique de la nappe phréatique de l’Albien, une énorme réserve d’eau de 425 milliards de m3 qui s'étend sur 84.000 km², sur tout le Bassin parisien, de la Champagne à la Normandie et de la Picardie à la Beauce. Tiède et durable, entre 18° et 36°C, cette nappe se recharge très lentement à raison de 29 millions de m3 tous les trois ans. Le nombre de forages est donc limité et la quantité prélevée ne peut pas excéder ce volume de renouvellement afin de préserver cette ressource vitale. D’autant que sa forte minéralité et sa richesse en fer rendent l'eau impropre à la consommation sans traitement préalable. Le problème ne pose pas pour les forages géothermiques puisque l’eau prélevée, allégée de se chaleur, est ensuite réinjectée dans la nappe. Une solution particulièrement écologique surtout quand elle peut être organisée à grande échelle.Et c’est le cas en région parisienne puisque ce réseau de 25 km permettra d’irriguer les 2,146 millions de m2 du pôle scientifique et technologique de Paris Saclay, un campus situé à vingt kilomètres au sud de Paris, sur une zone couvrant 27 communes des départements de l'Essonne et des Yvelines. Ce réseau ajouté aux autres énergies renouvelables (biomasse, photovoltaïque...), permettra d’atteindre le niveau de 60% avec une économie annuelle estimée à 6 100 tonnes de CO2. De quoi effectivement séduire François De Rugy. «», s’est enflammé le ministre.Propos appuyé par Philippe Van de Maele, Directeur général de l’ EPA (Établissement Public d’Aménagement) Paris-Saclay . «», a déclaré le Directeur général. «». Tout est dit, le terrain d’expérimentation n’est plus seulement dans les laboratoires qui sont installés sur ce plateau technologique, mais aussi dans la rue, ou plutôt sous la rue…