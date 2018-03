Pau, une ville qui a la fibre de l'innovation

Grâce à ce réseau particulièrement performant, ville et agglos, qui se sont lancées dans un processus de développement numérique à grande échelle, se sont dotés d'équipements permettant d'accueillir des entreprises de la filière des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC). C'est la cas de la zone d'activité « Pau Cité Multimédia » et de l' « Atelier Numérique », une structure spécialisée dans l'innovation numérique lancée par la technopole Hélioparc en 2013. La fibre optique a également permis d'accueillir la création d'une antenne de l'EISTI, une école d'ingénieur qui compte près de 200 étudiants. Un FabLab à même été lancé en juin dernier dans le centre-ville et Pau accueille également la plateforme TANu , laquelle s'est fixée pour objectif de faire entrer le numérique dans l'entreprise.», ajoute la communauté d'agglo béarnaise.Depuis l'automne 2015, la Communauté d'agglomération déploie un réseau WiFi public et gratuit sur les 14 communes de l'EPCI. Pour étendre ce réseau, tant en fibre optique qu'en bornes d'accès WiFi, l'agglo vient de lancer un appel d'offres auprès d'entreprises spécialisées. Des hotspots seront installés dans les bus roulant à l'hydrogène et dans le stade du Hameau, siège de la Section paloise, club de rugby à XV évoluant en Top 14 et du Pau Football Club, club évoluant en National.Plusieurs entreprises de haut niveau sont déjà sur les rangs et notamment la société américaine Ruckus Wireless filiale du groupe ARRIS , spécialisée dans l'implantation de hotspots à haute qualité de service pour les territoires intelligents, en partenariat avec 2ISR , une entreprise d'Ingénierie Informatique Système et Réseau installée à Cholet (49).Ces entreprises s'appuient sur l' association PAVIC (Plateforme d'Aménagement de la Ville Intelligente et Connectée), dont le siège est installé à Angers et qui exporte désormais ses compétences et son expérience. Ces entreprises adhérentes de l'association, sollicitent son savoir faire dans le pilotage de projets Smart City, ainsi que son écosystème d'adhérents, acteurs du développement des villes intelligentes. Reynald Werquin, Directeur et fondateur de l'association PAVIC, était présent dernièrement à Pau avec la société Ruckus Wireless lors d'une journée d'information des cadres territoriaux sur les nouveaux usages du numérique.