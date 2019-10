Petits trajets du quotidien : Grand Dax choisit Bonus Drive

Pour les responsables mobilité du Grand Dax, « l».L’application qui permet de partager ses trajets automobiles, permet de faire une économie sur l’utilisation du véhicule, réduire les embouteillages et l’impact carbone, mais c’est aussi un formidable vecteur de lien social.Cette application de mobilité alternatives qui s’adresse aussi bien aux entreprises qui peuvent ainsi motiver leurs salariés sur les enjeux environnementaux que les collectivités, comme c’est le cas en Nouvelle-Aquitaine, permet à tous les conducteurs de proposer des covoiturages et aux passagers d’en bénéficier pour un tarif accessible de 10 centimes du kilomètre. «».Mais le petit plus de cette application c’est le système de gratification dont peuvent des disposer les utilisateurs les plus actifs. En effet, qu’ils soient conducteurs ou passagers, ils ont accès à des bonus (réduction exceptionnelles, remise commerciale, promotion…) offerts par les commerces locaux et la collectivité. De quoi motiver les utilisateurs à se tourner vers ce nouveau service.Sur le territoire du Grand Dax, l’application est active depuis le 14 octobre. Fonctionnant sur Apple iOs et Androïd, cette application gratuite est téléchargeable sur les stores correspondants.Pour en savoir plus : https://www.grand-dax.fr/bonus-drive-lappli-de-covoiturage-local/