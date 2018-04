Picto Access valorise les sites accessibles et informe les personnes à mobilité réduite

Tout commence par la rencontre de Justin Marquant, jeune diplômé de communication visuelle et de photographie, avec un ami éducateur spécialisé. « Ce dernier accompagnait des personnes en situation de handicap mental, moteur, visuel. Il m'a fait part des problèmes qu'il rencontrait pour organiser des déplacements dans des lieux publics, parce qu’aujourd’hui on ne valorise pas l'accessibilité d'un site ou d'un moyen de transport », explique Justin Marquant, concepteur des applications Picto Access et Picto Travel.



C'est au cours de voyages en tant que reporter indépendant pour la réalisation de web-documentaires qu'il fait le constat « de la difficulté, pour les personnes en situation de fragilité de trouver des informations précises en matière d'accessibilité des lieux vers lesquels ils aimeraient se rendre. Sachant tout le monde peut être concerné, que l'on soit accidenté, personne âgée, femme enceinte, … ou porteur d'un objet encombrant ».



Aidé par une équipe d'experts passionnés il se lance dans la qualification de bases de données sur l'accessibilité et crée un site web et une application mobile qui permet de rechercher et détailler les lieux et moyens de transports accessibles aux personnes en situation de handicap.



Comme le rappelle à juste titre le concepteur : depuis 2015, tous les établissement recevant du public (ERP) ont une obligation, en plus de favoriser l'accessibilité en appliquant les normes en vigueur, de s'inscrire dans un « Ad'AP » (Agenda d'Accessibilité Programmé), avec depuis 2017 une transparence totale sur les aménagements réalisés.



Convaincu que « la norme d'accessibilité doit être comprise comme une avancée sociale et sociétale, permettant au professionnels qui accueillent du public de se rendre accessible et aux personnes en situation de fragilité de se déplacer librement », Justin Marquant et son équipe créent d'abord le service Picto Travel, un moteur de recherche spécialisé qui permet aux handicapés voyageurs de préparer leurs déplacements. Ils poursuivent avec Picto Access, un service qui permet aux gestionnaires des ERP de valoriser leur accessibilité, sur le site web dédié et sur mobile.





« Les professionnels font de leur investissement en matière d'accessibilité, une force pour leur point de vente »



Si les professionnels sont obligés de s'abonner pour publier des informations les concernant, l'accès de Picto Access est gratuit pour les usagers. En quelques clics ils peuvent s'informer rapidement sur l'accessibilité d'un lieu ou d'un ERP, selon leur type de handicap et leurs besoins et donc préparer leur déplacement en conséquence.



« Via leur abonnement les professionnels bénéficient d'un service inédit et font ainsi de leur investissement en matière d'accessibilité, une force pour leur point de vente », appuie Justin Marquant. Avec Picto Access les responsables d'établissements recevant du public peuvent informer les personnes concernées de l'accessibilité de leur établissement, valoriser leur aménagement et leur établissement, montrer qu'ils peuvent accueillir la clientèle en situation de handicap et développer leur chiffre d'affaire.



Les utilisateurs apprécient l'application. « Picto Access me permet de gagné du temps et surtout éviter les galères », indique Pauline C. « Educatrice spécialisée, je peux vérifier et évaluer l'accessibilité des activités que je propose a mes groupes à mobilité réduite. C'est très pratique », ajoute Martine S.



Pour poursuivre ses activités, consolider sa technologie et son développement commercial, Unis C vient de boucler un financement de 1 million d'euros, dont 725.000 en fonds propres auprès de Finovam, de l'IRD, de France Active et d'un Business Angel. Le reste est financé grâce à un prêt via BPI France et la BNP. La jeune société qui a été créée en 2015 souhaite se développer à l'international. Elle est en train d'ouvrir une antenne au Canada.



Pour en savoir plus : www.pictoaccess.fr