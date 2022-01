Playful Culture, l’application ludique qui stimule les sens des enfants

« D’une manière unanime, ils ont adoré le mélange de manipulation et de numérique »

Pas facile de poursuivre une scolarité normale lorsqu’on contraint de s’isoler à la maison suite à un contact avec une personne touchée par un virus qui n’en fini pas de se propager. D’autant que les parents, eux aussi en télétravail, ne sont pas toujours disponibles pour accompagner leur progéniture.Pour éviter que les enfants décrochent, l’Éducation Nationale incite les enseignants à suivre les écoliers concernés, à distance, via le réseau internet. Mais cela nécessite un équipement disponible de part et d’autre et des enfants qui soient réceptifs au travail distanciel. Et c’est loin d’être le cas, même si les plus jeunes maitrisent l’utilisation de l’outil numérique et peuvent avoir à leur disposition un ordinateur ou une tablette.Les psychologues et d’une manière tous ceux qui suivent les enfants, craignent que les plus jeunes décrochent et prennent du retard dans l’apprentissage du langage, de l’écriture et de la lecture, et surtout de la sociabilité. Un risque certain pour l’éducation de nos enfants.Si les parents ne voient pas toujours d’un bon œil ce passage obligé par l’écran alors qu’ils essaient le plus souvent d’en limiter l’usage, certains éducateurs reconnaissent que le jeu a toutefois des vertus. Ils apportent, comme le souligne la startup « Playful Culture » qui conçoit et commercialise des ateliers ludo-éducatifs, combinant éléments physiques et digitaux sur des grands moments de l’Histoire, «».Apprendre en jouant, c’est ce que suggère cette jeune entreprise fondée en janvier 2021 par Lily-Ann Perrin, ingénieure innovation reconvertie à l'administration de projets culturels. En proposant une mise en ligne de son jeu destiné aux enfants de 7 à 11 ans, même en situation d’isolement, Playful Culture propose de compenser ce manque de stimulations primordiales au bon développement cognitif et sensoriel que rencontrent les enfants obligés de s’éloigner de leurs petits camarades pendant quelques jours.Le jeu étudié par Playful Culture, lancé depuis le 14 janvier sur la plateforme de financement participatif Kickstarter , permet aux enfants de jouer sur le thème de la Grèce antique selon le principe du « save-game ». Les enfants ont alors pour mission de sauver et ramener dans le présent, Emma, Sam et le chien Rocki, trois sympathiques personnages qui ont été projetés dans la période archaïque de la Grèce antique. Pour cela ils doivent relever trois défis sensoriels (transport, nourriture et jeux sportifs), à l’aide d’indices en réalité augmentée et d’explications sonores.Pour le premier défi qui concerne le transport, les enfants devront modéliser le relief de la Grèce antique, ce qui leur permettra d’en découvrir la géographie, et fabriquer, en origami une trière, célèbre navire grec. Lors du second défi, les enfants devront enfiler leur tenu d'archéologue et reconstituer trois poteries. Ce défi leur permettra de découvrir les aliments et habitudes culinaires de l’époque. Enfin le dernier défi qui colle à l’actualité, puisqu’il concerne les olympiades, permettra de revivre la première épreuve des jeux sportifs de l’époque, organisée en l’honneur des dieux Zeus et Héra : la course à pied.Playful Culture a débuté l’an dernier avec des prestations de service en présentiel pour des anniversaires et des centres de loisirs, mais aussi des classes primaires lors de séances d’apprentissage par le jeu. «», précise la créatrice de Playful Culture.», «» «» «», disent les enfants qui ont bénéficié de cette expérimentation et leurs enseignants.Pour financer ce projet et permettre le codage de l’application afin de la rendre disponible, en français et en anglais sur les stores iOS et Android, Playful Culture vient de lancer depuis le 14 janvier, une campagne de prévente avec accès au jeu pour une durée limités. «», précise Lily-Ann Perrin.Prévue d’être bêta-testée de juillet à décembre 2022 avec la communauté de participants à la campagne Kickstarter, l’application sera disponible pour téléchargement public en janvier 2023. L’utilisateur aura accès gratuitement à l’histoire et l’interface de jeu puis pourra décider d’acheter le jeu complet à partir du premier défi au prix de 9,99€.», conclue la créatrice et dirigeante de Playful Culture.