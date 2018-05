Pour le groupe Lacroix, le déploiement de la voiture autonome est une opportunité.

« Pour faire entrer les véhicules autonomes dans notre quotidien, la France devra lever quelques freins » - Lacroix City

» déclare le Groupe Lacroix, une entreprise dont le siège social est installé à Saint Herblain (Nantes) et ses différentes unités d'étude et de production, en régions des Pays de la Loire et Bretagne. «».La circulation de véhicules autonomes de niveau 4, c'est-à-dire dans lesquels le conducteur délègue entièrement la conduite de son véhicule dans une zone géographique donnée et sous certaines conditions, c'est prévu pour 2022. C'est l'ambition du gouvernement français qui a présenté, lundi 14 mai, leCe n'est donc plus de la science-fiction, des véhicules autonomes sans chauffeur, sont expérimentés en France, mais à ce jour sur des parcours fermés aux autres véhicules, puisque la réglementation n'autorise pas encore la circulation de ces véhicules sur route ouverte. Mais l'Etat français ne compte pas se laisser devancer par les USA ou la Chine. Élisabeth Borne, la ministre chargée des Transports, affirmait «». Une décision qui intéresse les industriels du secteur, qu'ils soient constructeurs automobiles, développeurs de technologies embarquées ou routières. C'est notamment le cas du Groupe Lacroix installé dans l'ouest de la France.Pour l'heure le gouvernement compte généraliser les véhicules de niveau 3 (voir ci-après) dès 2020 et ceux de niveaux 4 pour 2022. Pour cela il s'appuie sur la loi « Pacte » (Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises), laquelle devrait être votée d'ici la fin de l'année, pour généraliser l'expérimentation de véhicules autonomes sur route ouverte, partout dans l'hexagone. Plusieurs textes concernant ces véhicules vont être intégrés à ce projet de loi, sachant que dès 2020 la France souhaite se munir d'un cadre juridique favorable qui permettrait de mettre en place des services de transports publics autonomes supervisés et autoriser la circulation de véhicules automatisés de niveau 3.Le groupe nantais Lacroix qui travaille sur le sujet depuis plusieurs années a déjà lancé, par l'intermédiaire de sa branche Lacroix City , plusieurs expérimentations permettant de faire circuler des véhicules autonomes. C'est le cas duqui expérimente, au plan national, des infrastructures connectées grâce à la solution V2X Neavia Lacroix , installée sur des milliers de kilomètres de routes françaises. «», déclarent les responsables de Lacroix City.A Nantes, une expérimentation de navette autonome a été inaugurée le 17 mai dernier, dans le cadre de l'éco-évenement « Complètement Nantes ». Sans chauffeur et 100% électrique, cette navette développée par la société lyonnaise Navya – Keolis , sera testée par les habitants du 1er au 30 juin 2018. Elle utilise elle aussi la solution V2X de Lacroix, laquelle lui permet de communiquer en temps réel avec son environnement, dans le but de sécuriser la navette, adapter sa vitesse et garantir la sécurité des usagers passant à proximité.Mais pour l'entreprise nantaise, «» et notamment le risque de voir les utilisateurs se détourner de ce genre de véhicule. Selon un sondage IFOP seulement 30% des français se déclarent prêt à utiliser une voiture autonome, alors qu'ils sont 48% à être prêt à monter dans des transports en commun autonomes.Vient s'ajouter à cela la protection des données personnelles et la cybersécurité et surtout la dégradation du réseau routier français, lequel doit être en bon état, sachant que 54% du réseau n'a pas de marquage au sol et 40% de la signalisation n'est pas adaptée aux besoins des véhicules autonomes.Pour le Groupe Lacroix, «».