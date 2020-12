Première mondiale : ENGIE produit du gaz renouvelable à partir de déchets solides non recyclables

Située au cœur de la « Vallée de la chimie Lyonnaise », à Saint-Fons (Rhône), berceau de la chimie française, la plateforme de Recherche & Développement (R&D) semi-industrielle GAYA, constitue l’un des premiers pôles européens de chimie et d’énergie. Cette plateforme qui concentre ce qui se fait de mieux en matière de recherche sur les nouveaux modes d’énergie sur le territoire national, et en particulier les énergies renouvelables, est installée sur un terrain appartenant à la collectivité Grand Lyon. Le groupe Engie en est locataire pour une durée de 9 ans, depuis 2013.



Avec le soutien de l’ADEME, la plateforme GAYA s’inscrit dans les objectifs fixés par la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte laquelle vise à réduire de 50 % les quantités de déchets enfouis d’ici 2025 par rapport à 2010 et de 30 % la consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012. L’objectif étant de préserver l’environnement et de renforcer l’indépendance énergétique de la France. Cette plateforme de haute technologie participe directement à la raison d’être du Groupe ENGIE, comme il l’annonce dans sa communication : « accélérer la transition vers une économie bas carbone, par des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l’environnement ».



Un an après commencé à produire du biométhane depuis la biomasse forestière environnante, la plateforme GAYA vient de réaliser une première mondiale et franchi une étape qui fera date dans le traitement des déchets et la production de « gaz vert » avec la production des premiers mètres cubes de gaz renouvelable à partir de Combustibles Solides de Récupération (CSR). C’est ce qu’annonce le groupe Engie, dans un communiqué en date du 10 décembre.



« Avec GAYA nous avons fait des avancées scientifiques majeures pour le développement et l’industrialisation des filières de production de gaz renouvelable », déclare Adeline DUTERQUE, Directrice d’ENGIE Lab CRIGEN, le centre de Recherche & Développement Corporate du Groupe ENGIE. « Le modèle de la plateforme contribue à la transition énergétique avec la production de gaz renouvelable et à l’économie circulaire en valorisant des déchets jusqu’à présent destinés à l’enfouissement. Les tests réalisés à partir de CSR montrent que l’on sait désormais produire du gaz renouvelable à partir de ce type de déchets ».



Composés de bois, papiers, cartons ou encore de plastiques issus de déchets d’activités économiques, ces déchets pour la plupart non biodégradables, sont le plus souvent enfouis. Une situation peu satisfaisante sur le plan écologique, mais pour l’heure aucune filière fiable de recyclage n’existe pour ces matériaux.