Première mondiale : un train autonome en Allemagne

De son côté, la SNCF qui planche sur le sujet depuis 2016, ne veut pas bruler les étapes et s’investir progressivement dans les différentes étapes de la ligne entièrement autonome. Pour commencer elle a mis en place, à Saint Denis (Seine-Saint-Denis), une équipe spécialisée qui planche sur le sujet. Pilotée par Luc Laroche, Directeur du projet Train Automatique, cette cellule d’une douzaine de personne vise l’automatisme total, pas avant 2023.



« Quatre niveaux ont été déterminés », confiait à la presse, en septembre 2017, le directeur du train autonome. Un peu comme la voiture autonome, ces 4 étapes passeront par la présence d’un conducteur, puis à son retrait.



« Le premier niveau consiste à automatiser la vitesse, le deuxième à confier à la machine le soin de freiner et d’accélérer, un sujet qui nécessite l’attention constante d’un conducteur pour détecter des obstacles », confiait alors Luc Laroche « Au troisième stade, le conducteur ne sera pas requis en permanence dans la cabine et l’ultime étape, la quatrième, sera atteinte lorsqu’une présence humaine ne sera plus du tout nécessaire ».



Chacun de ces cas est donc expérimenté par la SNCF avec en premier lieu la mise en place d’un système de détection sur les trains tests. Depuis 2019, la cellule chargée de l’automatisation a testé le pilotage à distance d’un train de fret et son pilotage sans cheminot depuis le lieu de dépôt à la gare de départ. Reste maintenant à adapter ce démonstrateur aux trains de voyageurs.



Mais l’automatisation d’un train n’est pas aussi simple qu’il n’y parait. La première des difficultés ce sont les nombreux obstacles sur les voies : branches, éboulis, voire même l’intrusion humaine comme vient de nous le rappeler récent accident tragique de Saint-Jean-de-Luz. Pour cela il va falloir détecter presque l’imprévisible, comme ces migrants qui dormaient sur les voies.



« Nous allons devoir inventer le train autonome en utilisant des technologies et des capteurs déjà développés pour la voiture autonome (les capteurs Lidar par exemple – NDLR), l’aéronautique ou encore la surveillance des foules », précisait Luc Laroche. La France qui ambitionnait d’être le premier pays au monde à faire circuler des trains autonomes s’est fait griller par l’Allemagne. Mais la technologie utilisée en Allemagne va peut-être accélérer l’expérimentation française.



D’autant que pour la SNCF, l’avantage est de taille puisque le train autonome permettrait d’augmenter les rotations et baisser la consommation d’énergie grâce à des algorithmes de conduite optimisant la vitesse de circulation et s’adaptant parfaitement au profil des lignes.