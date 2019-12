Première mondiale : une usine de fabrication de piles à hydrogène forte puissance s’installe en France

HDF qui possède désormais plusieurs longueurs d’avance sur le marché de la pile à combustible, entend jouer un rôle de précurseur sur le marché naissant de l’hydrogène. Cette énergie considérée par les industriels et les gouvernements comme une des solutions pour la transition énergétique, se développe dans plusieurs directions, notamment dans celle de la mobilité, avec les véhicules automobiles et les cycles, mais aussi dans les installations fixe. Une des cibles potentielles étant les bateaux de croisière lorsqu’ils font escales dans les ports. L’utilisation de cette technologie permettrait d’en réduire localement l’impact carbone.



La vision de l’industriel repose sur le développement de l’hydrogène comme carburant et vecteur du stockage de l’énergie. Une énergie non polluante, qui n’utilise pas des matériaux rares et ne posera pas de problème de recyclage comme c’est le cas des batteries classiques. « Les énergies renouvelables ont conquis leur place dans le monde de l’énergie en réussissant le pari de la compétitivité, nous pensons que le temps est venu de relever le deuxième pari, celui de leur intermittence » affirme l’industriel.



Le programme d’HDF a démarré il y a trois ans, après un échange avec les principaux acteurs mondiaux de la pile à combustible. « Le choix du partenaire s’est porté tout naturellement l’entreprise Ballard qui a su démontrer son retour d’expérience, sa capacité industrielle et la durée de vie de ses cœurs de piles », poursuit le spécialiste des technologies hydrogène.



L’usine bordelaise qui produira sous la marque « HDF Industry », intégrera les cœurs de pile Ballard avec une capacité de production de 50 MW par an dans les 5 ans. Le site qui créera plusieurs centaines d’emploi en Nouvelle Aquitaine et concentrera 70% de sa valeur ajoutée en France, devrait monter en puissance pour produire plusieurs centaines de mégawatts.



HDF a conçu les centrales Renewstable® lesquelles captent une énergie renouvelable intermittente pour la stocker massivement sous forme d’hydrogène afin de produire une électricité stable, 24h/24, pilotable comme une centrale thermique et à un prix compétitif. La première centrale de ce type est en fin de développement en Guyane. Cette centrale, première de ce type au monde devrait pouvoir fournir une électricité stable et non polluante à 10 000 foyers.