Quand l’intelligence collective fait changer une décision municipale

La difficulté repose sur le fait que le « Sequoiadendron giganteum Compactum » », non scientifique de ce Sequoia, une variété proche des géants de Sequoia Park aux USA, mais qui grandit moins rapidement, n’a jamais été inscrite au répertoire des « Arbres remarquables », tel que le propose l’ association A.R.B.R.E.S . Rien ne s’opposait alors à son abattage, si ce n’est la prise de conscience des élus pour ces témoins de l’histoire et garants de l’équilibre environnemental dont l’homme a besoin. Quand les citoyens angevins se réveillent il est trop tard, le permis de construire est accordé et tous «», comme ne manque pas de souligner le maire, Christophe Béchu, lorsqu’il est attaqué sur le sujet par ses opposants.Qu’importe Christophe Abélard est bien décidé à faire changer l’avis des élus locaux sur la question. D’autant qu’en plus desde sa pétition, l’ association de la Sauvegarde de l’Anjou , une structure très active dans la protection du patrimoine local qu’il soit paysager, immobilier ou vivant, comme cette arbre, lui emboîte le pas en adressant, une lettre ouverte au maire d’Angers et à Volvo France. Une web TV locale, TV 10 , met en place un sondage sur Facebook invitant les angevins à se prononcer sur la conservation de l’arbre. Près de, pour plus depar l’annonce.En quelques jours l’affaire fait le tour des réseaux sociaux, certains internautes ayant même tenté d’alerter les médias nationaux.La pression est telle que le 20 juillet le maire d’Angers informe par communiqué qu’après discussion avec le Groupe Jean Rouyer Automobiles, un accord a été trouvé.ou presque. Les élus locaux et le propriétaire du garage qui voyaient la pression monter et le risque de voir la foudre s’abattre sur leur projet, sont rassurés. Leur sagesse, associée à celle des citoyens, a permis d'éviter le pire en cette période estivale, souvent très chaude, même en Anjou.Du coté de ceux qui se sont opposés à l’abattage de cet arbre c’est la satisfaction. Quant à son voisin, le cèdre, pour lequel la survie n'est pas assurée, une seconde pétition pourrait être lancée. Au delà de la réussite, cette action démontre que les citoyens ne sont pas déconnectés de l’action politique.. La ville intelligente sera celle qui saura impliquer tous les citoyens dans son aménagement et pas seulement ceux qui les représentent, l’action entreprise à Angers en est la démonstration.