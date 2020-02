Quand la tablette devient le prolongement du livre papier…

« Notre devise : lire et apprendre en s’amusant »

Non, le papier n’est pas mort et rien ne remplacera son incomparable toucher, son odeur et l’imaginaire qu’il dégage en parcourant chaque page. C’est ce qui a guidé Extrapage , une startup incubée par « le Village by CA » à Saint-Étienne (Loire), sans pour autant faire un bond en arrière en excluant les outils digitaux, dont les plus jeunes, sont très friands. Au grand dam des parents.Jouer la complémentarité, en enrichissant les albums papiers et en permettant une lecture interactive inédite, c’est le concept développé par Extrapage.», expliquent les concepteurs du procédé extrapage.Né en 2018, après de nombreux tests auprès de lecteurs, de prototypage et d’études de marché, ce dispositif qui devrait aider les parents et leurs enfants dans l’apprentissage de la lecture et de la découverte, mais pas que, «», poursuivent ses concepteurs. «».Le dispositif, breveté, est composé d’un support sur lequel vient se placer la tablette (ou le smartphone). Equipé d’un miroir cette tablette permet de récupérer les informations du livre, via une application gratuite et de jouer le contenu numérique correspondant à la page en cours de lecture. L’appareil reconnaît automatiquement les pages au fil de la lecture et joue le contenu interactif correspondant à chaque page, pour enrichir l’expérience de lecture avec des images, des vidéos, des jeux interactifs, des animations, de la musique… De quoi rendre la lecture plus ludique. Ce qui n’est pas toujours évident avec les millénials, nés avec un smartphone dans leur berceau.Mais cela passe par la conception d’ouvrages spécifiques, Extrapage étant en premier lieu une maison d’édition indépendante, spécialisée dans les ouvrages jeunesses innovants qui allient papier et numérique. «», soutiennent les concepteurs de ce procédé.L’un des premiers ouvrages interactifs publiés par l’éditeur, Arthur et Eugénie, raconte l’histoire de deux étudiants en civilisation ancienne et apprentis archéologues à la fin du 19e siècle, mandatés par leur professeurs, partis en Égypte, sur les traces des Pharaons. Une histoire captivante, qui transforment les jeunes lecteurs en archéologues à la recherche de trésors perdus. Au cours de cette lecture interactive, les enfants, à partir de 10 ans, pourront déjouer les pièges de personnages malfaisants pour découvrir les sites millénaires de la Haute-Egypte et l’histoire passionnante de la civilisation égyptienne.Cet ouvrage sorti en décembre dernier est signé Séverine Laliberté, archéologue au CNRS. Ses voyages au Proche-Orient, en Asie, dans le Caucase ou en Afrique du Nord, lui ont permis de faire des rencontres étonnantes et d’avoir vécu des expériences qui ne manquent pas d’intéresser enfants. Après l’Egypte, l’auteure à l’imagination débordante, envisage de poursuivre l’aventure d’Arthur et Eugénie, en Grèce, à Rome, en Amérique…D’autres ouvrages sont également commercialisés sur le site de l’éditeur : Chef Binou, un livre de recettes pour enfants et les Musicats, un ouvrage qui permet aux enfants d’apprendre la musique en s’amusant. Tarifs : 19,90 à 24,90 €, disponibles en ligne et dans les librairies indépendantes et Cultura.