Que faire de simple ? une série de guides du bien manger à l’usage des collectivités

On ne le dira jamais assez, avoir une alimentation saine c'est bon pour la santé et le corps humain. Les cancérologues considèrent d'ailleurs que la mauvaise alimentation est responsable des près de la moitié des cancers. Mais si chacun s'accorde à dire que bien manger est essentiel, faut-il pour cela avoir une bonne connaissance de produits alimentaires de base et de la façon de les cuisiner.Savoir choisir et avoir le bon geste, c'est ce que conseillent deux passionnés du « bien manger » : Annabelle DELAVAL, artiste-sculpteur et Arnold WEISLO, concepteur, photographe à ses heures et pilote de char à voile. L'idée de se lancer dans un ouvrage simple et gourmand, « Que faire de simple avec les légumes frais ? », différent des livres de cuisine que l'on peut trouver dans les rayons spécialisés, nait en 2006 alors que les nutritionnistes et médecins, commence à faire passez l'idée que pour être en bonne santé, il faut manger 5 à 6 fruits et légumes par jour.Arnold, quoique gastronome, ne sait pas cuisiner. Il demande à Annabelle comment faire pour améliorer simplement son alimentation. Très créative en cuisine, Annabelle lui explique que la solution, c'est de préparer des plats faits maison, en utilisant des épices, du citron, utilisant des produits frais et de saison, le tout avec une dose de gourmandise et l'originalité.C'est alors qu'ils décident de créer un livre de cuisine, avec des recettes mettant en avant les produits frais, des fruits et légumes, dont la plupart se trouvent localement. Des recettes à la portée de tous, réalisables avec du matériel basique. Pas besoin d'avoir une cuisine digne d'un restaurant étoilé. Pour peu que l'on aime manger bon et sain.Édité l'année suivante par leur société d'édition Chronoprint, cet ouvrage auquel collabore un nutritionniste, le Docteur J.M. LECERF de l'Institut Pasteur de Lille s'intitule « Que faire de simple aujourd'hui avec les légumes frais ? ». «», s'amusent les deux créatifs qui ont entrepris un tour de France à vélo et en camping-car pour le faire connaitre magasins primeurs et les magasins bio. Depuis leur petite société d'édition a publié cinq autres titres tous plus passionnants et faciles à utiliser les uns que les autres.Conscients du coté pédagogique de leurs livres de cuisine, les auteurs proposent de collaborer avec les mairies, les CCAS, les CPAM et ARS pour créer des livres-outils dans l'objectif de favoriser une alimentation saine, notamment dans le cadre des PAT (Plans Alimentaires Territoriaux).Ils proposent aux collectivités, pour les aider dans la préparation de repas destinés aux enfants et aux seniors, des livres tutoriels de 24 à 48 pages, portant sur les légumes et les fruits. Chaque fruit et légumes est présenté en image, avec tous ce qu'il faut savoir sur le plan de la production locale, de la saisonnalité, de la valeur nutritionnelle, avec des recettes familiales à des tarifs compris entre 3 et 10 euros par personne. Chaque recette est illustrée par des photos, permettant de mieux comprendre les tours de main.Ces ouvrages se déclinent en plusieurs thèmes, en fonction des besoins de chacun, que l'on soit végétarien, malade, enfant ou plus âgé. À côté des deux ouvrages les plus connus, « Que faire de simple avec les légumes frais ? » et « Que faire de simple avec les fruits frais ? », la collection est désormais composée de « Que faire de simple avec les autres légumes et herbes ? », « Que faire de simple avec nos p'tits loups ? », « Que faire de simple pour manger mieux et moins de viande ? », et « Que faire de simple quand on est diabétique et gourmand ? »Et les retours des utilisateurs sont plutôt bons. «», explique Véronique GARSON, Déléguée Santé Prévention, à la CPAM de la Somme.», ajoute la Direction des Solidarités, des Sports et de l'Éducation de Beaune (21).Pour le CCAS d'Étaples-sur-mer (62), «. »», conclut Annabelle DELAVAL qui anime également une émission culinaire sur France Bleu Nord, chaque mercredi. «Loin des standards du marketing culinaire, ces livres ont fait, depuis dix ans, leurs preuves auprès du grand public. Ils sont capables de changer les comportements alimentaires, et rendent pérennes les actions menées par les acteurs de la prévention en nutrition.