Réalité Virtuelle : plus que le jeu, un formidable potentiel pour l’humain.

« La VR peut permettre de venir en aide aux étudiants, de préparer au mieux les chirurgiens avant une opération, combattre Alzheimer… »

Née sur l'ile de la Réunion où elle passa son enfance, Naomi Roth qui anime des conférences et une communauté ouverte forte de 1300 membres intitulé « Virtuality for Reality – VR for good » avoue avoir découvert la réalité virtuel par l'intermédiaire de l'application ARTE 360. «».Vraiment intéressée par le sujet, installée à Paris, elle décide de se lancer dans une étude sur les impacts de la réalité virtuelle dans tous les domaines. «», explique l'ex-journaliste «».C'est à ce moment-là qu'elle a pris conscience que la réalité virtuelle se présentait comme l'anthropologie du futur, selon ce qu'elle avance désormais. «». Elle découvre alors le potentiel de cette technologie dont on ne connaît pas encore les limites. A cela s'ajoute le fait qu'elle a toujours été passionnée par les sciences, les technologies et le cerveau. C'est en essayant un casque VR qu'elle mesure coté psychoactif de l'objet. Il lui restait à en comprendre son fonctionnement.Après avoir étudié le sujet, elle observe que les éditeurs se concentrent sur l'univers du jeu et des loisirs. «», regrette Naomi Roth. «». Elle recense notamment l'éducation, la santé, la réhabilitation physique et mentale, traitement des phobies, la formation professionnelle, l'accompagnement dans les hôpitaux, le soulagement des douleurs chroniques, et tant d'autres choses plus prometteuses que les jeux.Elle a créé « Virtuality for Reality » lorsque qu'elle a découvert que ces secteurs n'étaient pas mis en avant à la hauteur de leur potentiel et de leur impact positif, une communauté qu'elle nourrit de nouvelles et recherches mettant en lumière ces secteurs. «» explique-t-elle.Pour elle chacun peut se servir de cet outil pour tester l'effet que ressent chaque astronaute lorsqu'il est en dans l'espace et qu'il aperçoit la terre et son extrême fragilité.».Maintenant que faire de cette réalité vituelle qui nous façonne de d'expériences riches et novatrice s'interroge l'ex-journaliste. «», conclut-elle dans son exposé. «».