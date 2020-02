Récupérer la chaleur des datacenters pour chauffer la ville

Pour couvrir les besoins énergétiques de ce nouveau quartier, la SPL Terrinnov s’engage sur la création d’un réseau « d’anergie » pour assurer la distribution énergétique des bâtiments. A la différence des réseaux de chaleur classiques, le réseau d’anergie est un système de production d’énergie décentralisé et multidirectionnel qui permet l’échange d’énergie entre bâtiments en la stockant dans des sondes géothermiques l’été et la redistribuant lors des périodes de forte demande, en hiver. L’équilibre énergétique global sera assuré par un raccordement au CERN, mais également par la construction d’un data center dont la chaleur fatale sera valorisée.



Avec ce concept novateur, le quartier Ferney-Genève Innovation vise l’obtention du label « Territoires à énergie positive » et souhaite donc, via ce réseau qui sera intégré au sein d’un smart grid, augmenter la part des énergies renouvelables et réduire les émissions carbone du futur quartier.



Les conclusions de l’étude ont confirmé la demande potentielle liée à la fourniture de services cloud et d’hébergement IT dans une zone à proximité de grands acteurs du tissu économique régional.



APL préconise la construction d’un data center de taille modérée (900 m²), afin que son taux de remplissage soit suffisant pour couvrir à la fois les besoins du réseau d’anergie et les besoins des futurs clients du centre de données. Le datacenter, à très haute continuité de service, sera intégré au sein d’un bâtiment mixte, comportant un système de récupération de la chaleur fatale. Ses équipements techniques lui permettront de fournir des services d’hébergement avec une efficacité énergétique accrue,



APL étudie actuellement les candidatures des hébergeurs et clients intéressés par ce datacenter, Terrinnov ayant besoin de s’appuyer sur des professionnels de l’hébergement pour exploiter ce centre de données.