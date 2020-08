Rentrée 2020 : la pandémie de Covid-19 risque d’influencer l’orientation des jeunes

« La découverte métier et l’immersion en entreprise font partie des leviers pour permettre à ces jeunes de reprendre confiance et se projeter vers leur avenir professionnel »

Comme la plupart des entreprises, commerces, artisans, le système d’éducation français n’est pas épargné par la crise sanitaire et économique. Le ministre de l’Éducation Nationale, Jean-Michel Blanquer annonçait le 20 août sur France 2 que le protocole sanitaire établi en juillet permettait «». Mais qu’en est-il du stage de découverte obligatoire en 3ème et proposé aux lycéen·nes pendant les vacances scolaires, difficile à organiser dans le contexte actuel ?Suite à l’augmentation du nombre de personnes touchées par la Covid-19, due en grande partie à l’organisation du dépistage, - le nombre d’hospitalisations et de décès continuant de baisser, le télétravail et les protocoles sanitaires strictes reprennent le pas. La pandémie est devenue politique, nos dirigeants ne voulant pas prendre le risque d’une seconde vague, plus meurtrière que la précédente. De nouvelles règles d’application des gestes barrières, vont être mis en application : dans les villes, les zones ouvertes et fermées à forte population, mais aussi et surtout dans les entreprises.» s’interroge la startup sociale Myfuture , laquelle propose une application web spécifique intitulée stagedecouverte.fr . Avec cette application, Myfuture et l’association Moi dans 10 ans , proposent plus de 6500 offres de découverte en entreprise à un public de 14 à 20 ans.Le point fort de cette application, c’est qu’elle permet d’anticiper la recrudescence de la pandémie et les contraintes réglementaires qui lui sont inévitablement liés, les formats de découvertes métiers seront faisables en présentiel mais aussi à distance.Ce dispositif passe par des temps d’échanges en visio-conférence pour permettre aux jeunes de dialoguer avec les professionnels concernés et découvrir son métier, comme les jeunes pourraient le faire en entreprise. Plus besoin de se déplacer, d’autant que le plus souvent ces jeunes stagiaires, qui n’ont pas la connaissance professionnelle suffisante, restent, pendant la durée de leur stage, de simples observateurs. Cette initiative soutenue par l’ Onisep , avait déjà été mise en place pendant le confinement en mars dernier. Plusieurs médias nationaux s’en étaient fait l’écho.», confirme Victor Gaeremynck, Président de Myfuture. «».Mais l’intention de startup sociale et de l’association « Moi dans 10 ans » ne s’arrête pas à la simple mise à disposition de cette plateforme : «», souligne Victor Gaeremynck. Avec un objectif : anticiper un format d’immersion à distance, en allant dans le sens du ministre de l’Éducation Nationale qui souhaite «». Une prime dédiée aux équipes enseignantes pour permettre cette mutation technologique, concernant le travail à distance, est d’ailleurs prévue, selon ce qu’a affirmé le Ministre, sur France Info , le 27 juillet dernier.Et cette plateforme, outre le fait qu’elle peut proposer des découvertes métiers à distance peut aussi venir en aide aux élèves décrocheurs, notamment pendant le confinement, lors des évaluations de début d’année, afin de leur proposer un accompagnement adapté, en plus de la présence dans l’établissement. Sans perdre de vue l’avenir de ces jeunes et leur immersion dans le monde professionnel. «», confirme Victor Gaeremynck.