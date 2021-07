Runway Shower : un concept qui facilite la pratique du sport quotidien

», c’est ainsi qu’Anthony Ganot, réalisateur TV et pilote de drones, annonce sur le site de Runway Shower le concept qu’il vient de développer et dont le prototype est en cours de construction dans les ateliers de La « Tiny Mancelle » à la Guierche, près du Mans. Le premier module, éco-conçu, devrait sortir en septembre prochain.», explique Anthony Ganot. «». C’est ainsi qu’est né Runway Shower, un module construit sur la base d’une micromaison, aussi agréable à l’œil que pratique.Le module sanitaire imaginé par le sarthois est équipé de 2 douches et de casiers permettant aux sportifs de ranger leurs effets personnels. «», poursuit son concepteur. Sa construction en bois lui permettant de s’intégrer facilement dans un site de loisirs.Mais le concept Runway Shower ne n’arrête pas seulement à la mise à disposition d’un module sanitaire. Tout est conçu pour amener le maximum de confort et de bien-être aux sportifs du quotidien, tout en étant respectueux de l’environnement.La « tiny house » qui est conçue en bois issu de forêts françaises écoresponsables, permet aussi d’économiser l’eau nécessaire et de la chauffer grâce à un chauffe-eau solaire. Si le module de base comprend deux douches, d’autres modules plus grands peuvent également être envisagés sur demande. Quant aux casiers, l’accès sera possible grâce à un bracelet équipé d’une puce RFID.Le premier module sera installé dans le domaine de l’Epau, un espace naturel situé au sud-est du Mans (Sarthe), déjà très utilisé par les sportifs et équipé d’un restaurant et d’hébergements insolites. Nul doute que ce bloc sanitaire nouvelle génération devrait facilement y trouver sa place, tout en sachant que son créateur ambitionne d'exporter le concept bien au-delà des frontières de la région mancelle.Pour en savoir plus : runwayshower.com